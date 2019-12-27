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Özcan’dan başarılı performans

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediyesi Türk Musikisi Topluluğu’nun “Yıldızlar Geçidi” konserine katıldı. Konserde sahneye çıkarak şarkı söyleyen Başkan Özcan’ın performansı dinleyicilerden büyük alkış aldı.

Özcan’dan başarılı performans

Haber: N: Halid Altundal

Bolu Belediyesi Türk Musikisi Topluluğu, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde(BAİBÜ) “Yıldızlar Geçidi” adlı konser düzenledi. BAİBÜ Kongre Merkezi Bordo Salonda düzenlenen konserde Rıfat Günen şefliğinde sahne alan musiki topluluğu salonu dolduran dinleyiciler için en güzel yılbaşı şarkılarını seslendirdi. Konsere katılanların büyük beğenisiyle dinlenen konserin sürprizi ise Belediye Başkanı Tanju Özcan oldu. Konserin ilerleyen saatlerinde sahneye çıkan Başkan Özcan, mikrofonu eline aldı. Başkan Özcan ‘Nasıl geçti habersiz’ ve ‘Bilmem yanıyor musun’ isimli Türk Sanat Müziği şarkılarını seslendirdi. Başarılı bir performans sergileyen Özcan dinleyicilerden büyük alkış aldı.

Esra Perçin

Esra Perçin

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