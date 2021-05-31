Özcan’dan BGC’ye ziyaret



Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Belediyesi tarafından Borazanlar Mahallesine yaptırılacak camii için bağış kampanyası başlatıldı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yapılacak cami ile ilgili bilgilendirme yapmak üzere sivil toplum kuruluşlarını ziyarete başladı. Başkan Tanju Özcan bu kapsamda Bolu Gazeteciler Cemiyetini ziyaret ederek yönetim kurulu üyeleri ve basın mensupları ile bir araya geldi.

Başkan Özcan burada yaptığı açıklamada, 2012 yılında belediye kanununda yapılan değişikle belediyelere cami yapmak, okul yapmak onarımına katkı sağlamak gibi görevler verildiğini hatırlataarak, “Bu yasa çıktıktan sonra bizim tespitlerimize göre ilk olarak kendi bütçesinden yani Belediye Kanunu’nun 14.maddesinin B fıkrasına göre kendi bütçesinden cami yapmak için girişimde bulunan tek belediye biz olduk. Biz dahil benim dönemim ondan önceki dönemler Türkiye’nin muhtelif belediye başkanları zaten yapılan camilere katkı sağlıyorlar ama bu caminin özelliği belediye bütçesinden ve belediye tarafından yapılan bir cami olması” diye konuştu.

“PEYGAMBERİMİZİN HADİSİNDEN YOLA ÇIKTIK”

Başkan Özcan cami projesinin ortaya çıkmasının ardından vatandaşların da cami yapımına destek vermek istediğini anlatarak, “Bizim bu camiyi kimseden destek almadan yapacak ekonomik gücümüz var. Ama birçok vatandaşımız biz bu fikri ortaya attıktan sonra dediler ki bizde karınca kararınca katkıda bulunmak istiyoruz, bağış yapmak istiyoruz. Bizde ne yaptık Bolu Valiliği’ne müracaat ettik. ‘Biz böyle bir cami yapıyoruz. Bunu makbuzla toplamayalım, bize izin verin sadece cami yapımında kullanmak üzere üç ayrı kamu bankasında hesap açalım.’ Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum, bu izni verdi. Üç kamu bankasında hesap açıldı. ‘Senin De Bir Camin Olsun’ sloganıyla afişleri çıktı. Bizim bu camiyi yaptıracak ekonomik gücümüz var. Katkı vermek isteyen vatandaşlarımızdan katkı istiyorum. Biz Peygamberimizin hadisinden yola çıktık. ‘Kim Allah için bir ev yaparsa Allah da cennette ona bir ev bahşedecek’ hadisi şerifinden yola çıktık. Bu caminin sevabına binlerce kişi dahil olsun istedik. Kimi gider 1TL bağış yapar bizim için çok kıymetlidir. Kimi gider 50 TL bağış yapar kimi 100TL bağış yapar kimi 1000TL bağış yapar. Bu kişinin ekonomik güçle alakalı bir şey biz bunları ifşa edecek değiliz. Şu kişi şu kadar bağış yaptı diyecek değiliz” ifadelerini kullandı.

BGC’DEN 5 BİN TL BAĞIŞ

Bolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bülent Velioğlu da cami için 5 bin TL bağışta bulunacaklarını açıkladı. BGC’nin bağışına çok teşekkür eden Başkan Özcan,“Bir tuğla da biz koyalım diyen herkese çok teşekkür ederim. Gazeteciler Cemiyetine de teşekkür ediyorum. Çünkü biliyorum ekonomik olarak zor günlerden geçiyorsunuz. Tüm Türkiye’deki diğer esnaflar gibi o anlamda bağışın miktarı çok önemli değil. Ama sizin bunu düşünmeniz bu fedakarlığı göstermeniz bizler açısından önemli. Bolu’da katkı vermek istiyordum haberim yoktu diyen kimse kalmasın” dedi.