Özcan’dan Biden’a mektup



Bolu Belediye Meclis Toplantısı Ekim ikinci oturumunda Bolu Belediye Meclis Toplantısı Ekim ayı birinci oturumunda alınan Amerika’yı kınayan ve Türkiye’deki Amerika üstlerinin kapatılması ile ilgili karar hakkında açıklamalarda bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, alınan kararı İngilizceye çevirerek ABD hükümetine ve Amerika Birleşik Devletleri büyükelçiliğine mektup olarak göndereceklerini belirtti.

Özcan yaptığı açıklamada ““Biz Amerika’nı sömürgesi değiliz. Dolayısıyla toplum bundan son derece rahatsız, biz de toplumun hislerine tercüman olan bir bildiriye imza attık. Bunu da İngilizce ’ye çevirdik, Amerika Birleşik Devletleri BaşkanıBiden’a arkadaşlarımız gönderecek. ‘Bolu Belediye Meclis Kararı olduğunu çok önemser mi?’ diyeceksiniz, valla hiç umurumda değil. Ben söyleyeyim de onun ne düşündüğü benim umurumda değil. Amerika Birleşik Devleti Büyükelçiliğine de gönderilecek” diye konuştu.