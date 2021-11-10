Özcan’dan CB Erdoğan’a teşekkür



Haber: Aysun Beykoz

Elektrik faturalarında TRT payı ve Enerji Fonu'nun kaldırılmasıyla mesken abonelerinin elektrik faturasında yıllık yaklaşık 930 milyon liralık indirim sağlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, elektrikte TRT payı ile Enerji Fonu kesintilerinin kaldırılacağını açıklamasıyla, faturalarda aktif enerji tüketim bedeli üzerinden toplam yüzde 2,7'lik indirim yapılacak.

“ASRIN MÜJDESİ”

Bunun üzerine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek, “Asrın müjdesiyle, Elektrik Faturalarından TRT Payı'nın Kaldırılmasıyla aylık 150 TL faturadan cebimizde kalacak tutar tam tamına 2,33TL. Bu büyük indirimle neler yapılır neler :) Teşekkürler Sn. Cumhurbaşkanım. Allah sizi başımızdan eksik etmesin…” ifadelerine yer verdi.