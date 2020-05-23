Özcan’dan çiftçiye müjde

Haber: Ceylan Beykoz

Hava sıcaklıklarının aniden soğumasıyla birlikte Bolu’da dün gece don meydana geldi. Yaşanan zirai don ile birlikte ekili tarım arazilerinde büyük hasar oluşarak yüzbinlerce fide yandı. iftçileri perişan eden donun ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan çiftçisini sahipsiz bırakmadı. Başkan Özcan’ın talimatıyla Bolu Belediyesi dondan zarar gören çiftçilere ücretsiz yerli fide desteği verme kararı aldı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Biz bir aileyiz, iyi günde olduğu gibi zor günde de biz yanınızdayız. İlimizde yaşanan zirai don neticesinde birçok çiftçimizin fideleri zarar gördü. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze başvuran çiftçilerimize ücretsiz yerli domates ve biber fidesi desteği sağlıyoruz. Fideleri zarar gören çiftçilerimiz 444 26 58 numaralı çağrı merkezimiz üzerinden bizlere ulaşabilirler.” dedi