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    • Özcan’dan Cumhurbaşkanına mektup

    Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Milletvekili Tanju Özcan, ihalesi yapılacak olan Gölcük Tabiat Parkı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mektup yazdı.

    18 Aralık 2017 Pazartesi 15:05
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    Özcan’dan Cumhurbaşkanına mektup

    Haber: Kasım Şahin

    CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Gölcük’ün ihaleye açılmasını engellemek için referandum çağrısının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mektup yazdı. Özcan, Gölcük’ün ihalesinin yapılması ile beraber Uzungöl’e dönmesinden korktuğunu dile getirerek; “Sayın Cumhurbaşkanım,

    Malumlarınız olduğu üzere Bolu ilimizde bulunan Gölcük, uzun yıllardır doğal tabiat parkıdır.

    Birkaç ay önce Orman ve Su İşleri Bakanlığı tüm itirazlara rağmen Bolu Belediyesinin talebi üzerine Gölcük Tabiat Parkının belli bir bölümü ile ilgili plan değişikliğine gitmiştir. Akabinde plan değişikliği yapılan alan Bolu Belediyesi tarafından kiralanmış, Bolu Belediyesi de kendisine tahsis edilen bu alanı ihale ile 3. kişilere devretmek üzeredir. (İHALE YARIN 19 ARALIK Salı günü yapılacaktır)

    Ekte gönderdiğim ihale şartnamesi incelendiği takdirde, yapılacak işlemlerin Gölcük'ün yapılaşmaya açıldığı anlamına geleceği görülecektir. Yani daha açık anlatımla, bu ihale gerçekleşir ise, Gölcük birkaç yıl içerisinde yeni bir UZUNGÖL olacaktır.

    Bu durum tarafımdan Orman ve Su İşleri Bakanına ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Bolu Belediye Başkanı tüm haklı itirazlara rağmen inatla geri adım atmamaktadır. Zatıâliniz dışında kimseyi dinleyeceği yoktur.

    Gelinen noktada; ihalenin durdurulması konusunda ivedi bir biçimde Bolu Belediye Başkanına talimat vermenizi istirham etmek için bu yazıyı kaleme aldım. Durumu tüm açıklığıyla takdirlerinize sunarım. Saygılarımla” ifadelerini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet, Halk, Partisi, Bolu, Milletvekili

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