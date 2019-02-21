Özcan’dan ÇYDD’ye ziyaret

Haber: Gönül Olutürk

Seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren CHP Bolu Belediye Başkan Adayı Tanju Özcan, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Bolu Şubesi'ni ziyaret etti. Bolu'nun daha çağdaş bir şehir olabilmesi için kolları sıvadıklarını söyleyen Özcan "Bolu'nun daha çağdaş bir şehir olabilmesi adına kolları sıvadık. İnşallah Atatürk'ün bize emanet ettiği bu ülkeyi layıkıyla ileri bir noktaya taşırız. Bunu da tabi Bolu'dan bir anlamda başlatmak istiyoruz. İnşallah bu görev bize tevdi edilirse Bolu 24 saati canlı olan, insanların mutlu yaşadığı, festivallerin ve fuarların yaygın olarak yapıldığı güzel çağdaş bir şehir olacak. Bu konuda proje bazında gerekli adımları attık. Geçen hafta cuma günü Bolu halkıyla projelerimizi paylaştık. Şimdiye kadar projelerimize esaslı bir itiraz da gelmedi. Başta kültür ve sanat merkezimiz olmak üzere uygulayacağımız projelerle Bolu, kültür ve sanat anlamında daha hızlı bir gelişim gösterdiği bir şehir hayal ediyoruz. Hep birlikte bunu da başaracağız" dedi.