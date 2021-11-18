Özcan’dan deprem açıklaması

Haber: Ceylan Beykoz

Düzce’de arka arkaya yaşanan depremlerin ardından Düzce Belediye Başkanının danışmanı ile görüştüğünü belirten Başkan Özcan, sosyal medya hesabından videolu paylaşım yaptı. Başkan Özcan, Bolu’da can ve mal kaybının olmadığını açıklayarak, “Biraz önce Düzce’de 5.3 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. Deprem, Bolu merkezde de şiddetli bir şekilde hissedildi. Düzce Belediye Başkanımızı aradım ve danışmanı ile görüştüm. Herhangi bir hasar olmadığı yönünde bilgiler aldık. Bolu’da şu ana kadar can ve mal kaybına ilişkin herhangi bir olumsuz haber gelmedi. Allah beterinden korusun. Bu deprem vesilesi ile Türkiye’nin bir deprem kuşağında yer aldığını tekrar hatırlamış olduk. Bütün yöneticilere ve siyasilere bu bir ders olsun. Vatandaşımızda umarım sıkıntılı binalarla ilgili kamunun uyarılarını dikkate alır" diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2021, 09:19