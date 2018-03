Haber: Semih Baykal

Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İnegöl, İl Başkanı Kazım Karsu, Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu, İl ve İlçe örgütleri ile Belediye Meclis üyeleri, Ak Parti Bolu 6. Olağan Kongresi ile Başkanlığa seçilen Nurettin Doğanay’ı makamında ziyaretti. Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İnegöl ziyarette İl başkanı Nurettin Doğanay’a ilçesine özgü ürünlerin yer aldığı bir sepet hediye etti. Ziyarette Milletvekili Tanju Özcan, kendisinin AK Parti’yi 3 defa ziyaret ettiğini, ancak Ak Partili Milletvekillerinin CHP’yi hiç ziyaret etmediğini söyleyerek serzenişte bulundu.

“NAZİK DÜŞÜNCENİZDEN VE ZİYARETİNİZDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Ziyaretle ilgili ilk olarak konuşan Nurettin Doğanay şunları söyledi; “Siyasetin hoş ve güzel tarafının bunlar olması gerektiğini düşüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Bolu İl Başkanı Kazım Karsu ile ben aynı dönemlerden beri İl başkanlığı görevini yürütüyoruz. İki buçuk yıllık siyaset yaptığımız süre içerisinde üzmeden, kırmadan ve eleştirinin dozunu da her iki taraflı ayarlayaraktan bir siyasi anlayış içerisinde bugüne kadar hareket ettik. Özellikle bu süreçte bu hassasiyeti gösteren CHP İl Başkanı Kazım Karsu’ya ve yönetime teşekkür ediyorum. Bolu merkez’de 200 bin, ilçeleriyle birlikte 300 bin nüfusa sahip küçük bir il. Dolayısıyla her türlü düğün, cenaze gibi her yerlerde karşılaşıyoruz ve yüz yüze geliyoruz. Tabi siyaset’te girildiği zaman eleştiriler olacak. Ama bu konulardaki gayreti her iki tarafta göstermeye çalışıyor. Bu nazik düşüncenizden ve ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyorum.” Doğanay’dan sonra konuşan CHP İl Başkanı Kazım Karsuise şunları ifade etti; “Makamımız ve mevkiimiz ne olursa olsun hepimiz bu ülkenin birer bayrağı, fedaisi ve askeriyiz. İster İl Başkanı olun ister Milletvekili yarın her şey gidiyor ve bu ülkeyle siz kalıyorsunuz. Bu ülke toprakları hepimizindir. Bizi güzel bir şekilde karşılayan başta İl Başkanımıza ve arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum.”

“AK PARTİLİ MİLLETVEKİLLERİMİZ BİZİM PARTİMİZİ HİÇ ZİYARET ETMEDİ”

Son olarak konuşan CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Ak Parti Bolu Milletvekillerine serzenişte bulundu. Özcan; “Benim bu partiye üçüncü ziyaretim oldu. Gerçekten son yıllarda Bolu siyasetinde bir yumuşama olduğunu gözlemliyoruz. Cuma günü Saadet Parti bizi ziyaret etmişti. O ziyarette Saadet Parti Bolu İl Başkanı çok önemli bir konuya değinerek Türkiye’nin en önemli sorununun kamplaşma olduğunu söylemişti. Bizde kendisine katıldığımız söylemiştik. O anlamda Bolu’da partilerin birbirini ziyareti kamplaşmayı ortadan kaldırması amacıyla son derece önemli ve değerlidir. İnşallah bizim yaptığımızı Ankara’da siyasi partiler daha sık yaparlar. Umuyorum Türkiye’de inşallah bir yumuşama sağlanır. Ayrıca şunu da ifade etmek istiyorum; konuşmamın başında belirttiğim gibi ben Ak Partiye üçüncü kez geliyorum. Ancak AK Partili Milletvekillerimiz bizim partimizi hiç ziyaret etmedi. Ben Cumhuriyet Halk Partisine oy vermiş insanlar tarafından seçilmiş olabilirim, onlarda Ak Parti’ye verilen oylarla seçilmiş olabilirler ama ben buradaki AK Partili arkadaşlarımın da vekiliyim. Ali ve Fehmi Beyler de Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımızın da milletvekilidir. O anlamada bu serzenişimizde iletirseniz sevinirim.”