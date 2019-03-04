Özcan’dan fotoğraf çektirme rekoru

Haber: Aysun BEYKOZ

Programa katılan yaklaşık bin kişi ile tek tek tokalaşıp, masaları gezen Özcan, kadınların ilgisi ile karşılaştı. Fotoğraf çektirmek için dakikalarca sıra bekleyen kadınlar, özçekim yaparak Tanju Özcan’a başarılar diledi.

Mevcut belediye başkanı Alaaddin Yılmaz’ın yarım kalan tüm projelerini tamamlayacağını ifade eden Özcan, “Belediyemizin olumlu projeleri var. Yarım kalanlarının hepsini tamamlayacağız. Bolu için el ele verip, sosyal sorumluluk projelerini hayata geçireceğiz. Yaşanılabilir bir Bolu için çok çalışmamız gerekiyor. Bu nedenle de sizlerin desteğine ihtiyacımız var” diye konuştu.

KIRAATHANELERİ DOLAŞTI

Özcan daha sonra partililerle birlikte Köroğlu Mahallesine giderek kıraathaneleri dolaştı. Vatandaşlarla sohbet eden Özcan, yaşadıkları sıkıntılar hakkında bilgiler aldı. Hizmet gitmeyen hiçbir mahalle kalmayacağını dile getiren Özcan, “Bolu’da hiçbir mahallede sorun kalmayacak. Belediye’nin yapmakla yükümlü olduğu asli görevlerinin dışında tüm mahallelerimizle ilgili projelerimiz var. Bu projeleri incelediğinizde hayal ettiğiniz, modern bir Bolu’nun nasıl yaratılacağını göreceksiniz. Sizlerin teveccühü ile başkan olduğum zaman Bolu’nun nasıl kalkınacağına hep birlikte şahitlik edeceğiz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2019, 16:19