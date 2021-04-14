Özcan’dan Güner’e iğneli sözler

Haber: N. Halid Altundal

AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, ilimizde bazı kişi ve kurumların kanun ve yönetmeliklere aykırı şekilde hiçbir izin almadan iş ve işçi bulmaya yönelik faaliyetler yürüttüğünü açıkladı. Güner’in isim vermeden yaptığı açıklamaya cevap yüzlerce işsizi işverenlerle buluşturan Bolu Belediyesi’nde Başkan Tanju Özcan’dan geldi. Başkan Tanju Özcan yaptığı açıklamada Güner’i sert dille eleştirirken ‘ortada iş bulma çetesi varsa, o çetenin lideri Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir’dir. Yetkili kurumlar gereğini yapsın’ diyerek de espirili ifadeler de kullandı.

“İŞE YERLEŞTİRİLEN KİŞİ SAYISI 1203 KİŞİ”

Göreve geldiğinden bu güne kadar 18 binden fazla kişinin belediyeye iş müracaatında bulunduğunu belirten Başkan Özcan, “İş başvurularının yaklaşık 3 bin 600’ü üniversite mezunu. Bu işsizliğin sebebi herhalde yerel belediyeler değil, işsizliğin sebebi hükümetin uyguladığı ekonomik politikalar. Türkiye’yi 20 yıldır yöneten Ak Parti hükümeti, maalesef bunu söylemek zorundayım, dibe vurdu bu anlamda. İşsizlik hiç olmadığı kadar yüksek noktalara geldi. Kanun belediye başkanına veya belediyeye insanlara iş bulacaksın gibi bir görev vermemiş. Biz halkın derdiyle dertlenmeye çalıştığımız için bunu kendimize bir görev kabul ettik. Arkadaşlarımızla oturduk, kafa kafaya verdik ve işverenle işçiyi buluşturalım dedik. İŞKUR bu konuda yetersiz. Biz gönüllülük esasına göre bir görevlendirme yaptık. Resmi bir ofis kurmadık, gönüllü arkadaşlarımız bir araya geldi. İnsan kaynakları müdürümüz, belediyedeki bazı arkadaşlarımız, Rasim Özdemir’in başkanlığında işverenlere ziyarete gitmeye başladılar. Her gün bir veya iki fabrikaya gidiyorlar. Arkadaşlar sadece Rasim Bey’le ekibinin kesin olarak işe yerleştirdiği kişi sayısı 1203 kişi. 1203 kadın veya erkek evine ekmek götürmeye başlamış bizim aracılığımızla. Bir de tabi benim harici aradıklarım var, Başkan Yardımcılarımızın bireysel arayarak iş arayan istediği insanlar var” dedi.

“ŞEBEKENİN BAŞINDA RASİM ÖZDEMİR VAR”

Açıklamasının devamın Suat Güner’in sözlerine değinen Başkan Özcan, “AK Parti’nin çiçeği burnunda İl Başkanı ‘bazı kurumlar’ diyerek bizi hedef alıyor. Yeni bir suç tipi ortaya çıktı arkadaşlar. Belediyenin insanlara iş bulması veya iş bulmasına aracılık etmesi kanunsuz bir işlemmiş. Kanunsuz işlem demek suç demek. Bu suçu işlediğimizi kabul ediyorum, bu bir suçsa. Hatta bu suç organize bir şekilde işleniyor. Arkadaşlar işi organize ediyorlar. İşverene, İşçiye gidiyorlar. Arada mekik dokuyorlar. Aranan kriterlere göre adam buluyorlar. Yani organize bir şekilde bu suç işleniyor tarafımızdan. Bu organize suç şebekesinin başında da bizim Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir var. İnsan Kaynakları Müdürümüz Songül Hanım var. Suçları büyük, 1203 kişiye iş bulmuşlar. Ben buradan Cumhuriyet Savcılarına çağrıda bulunuyorum. Rasim Özdemir’İ ‘1203 kişiyi işe aldırmışsın’ deyip aldırsınlar. Ayrıca ben de bireysel olarak bu suçu işliyorum. Bazı iş adamlarını, bazı büyük esnafı arıyorum. Birilerini yönlendiriyorum. Bana da kayyum atasınlar, bitsin, gitsin. Biz teşekkür beklerken yeni bir suç tipiyle karşılaştık. Eskiden değişik suç tipleri vardı. Ortada iş bulma çetesi varsa o çetenin lideri Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir’dir. Çünkü işverenleri falan yerinde ziyaret ediyor. Bu suçla ilgili de yetkili kurumlar gereğini yapsın diye düşünüyorum. Sayın Özdemir’i 1203 kişiye iş bulmasına aracılık etmekten dolayı hakkında ihbarda bulunuyorum” ifadelerini kullandı.

“KAMUDAKİ İŞLERE HISIM, AKRABALARINI YERLEŞTİRDİLER”

İnsanlara iş bulmanın, iş bulmasına aracılık etmenin AK Parti İl Başkanına göre kanunsuz olduğunu belirten Özcan açıklamasının devamında Güner ve AK Parti’ye sert sözlerle yüklendi. Özcan, “Sen AK Partinin 5.katında oturmuşsun, vatandaşın derdiyle dertlenmiyorsun. 18 bin başvuru var diyorum. Bu başvuruların müsebbibi değilim Belediye Başkanı olarak, senin temsil ettiğin hükümet. AK Parti ilk kurulduğunda gerçekten Milli Görüş temelli insanlar vardı yönetimlerinde. Halkın derdiyle dertlenen insanlar vardı. Hem alt düzeylerinde hem de üst düzeylerinde. Ondan sonra ne oldu? Parayı buldular. Kamudaki işlere hısım, akrabalarını yerleştirdiler. AK Parti 20 yıldır iktidarda. 20 yıldır kimi, hangi kamu kurumuna yerleştirmişler. Yerleştirdiklerinden kaç kişinin AK Parti yönetimleriyle, Belediye Meclis Üyeleriyle ya da İl Genel Meclis Üyeleriyle akrabalığı yok? Kamu kurumlarına yerleştirdikleri güvenlikçi, hasta bakıcı insanlara AK Partiye üye olma şartı getirmişler mi getirmemişler mi?” diye konuştu.

“OTURMASINLAR AK PARTİ BİNASINDA, ÇIKSINLAR DOLAŞSINLAR”

Özcan son olarak ise şunları söyledi: “Bu sabah, çiçeği burnunda il başkanımızı aradım, geçmiş olsun dileklerimi sundum. Şifa diliyorum tekrardan. Üst aklı kim ise, yanlış başladı. Öyle görünüyor ki, gelen gideni aratıyor. 6 yıl AK Parti’nin başında kalan Nurettin Doğanay bize ‘İş bulmaya çalışıyorsunuz insanlara’ diye bir suçlama getirmemişti. Ben buradan halka şikayet ediyorum. Bizim bulduğumuz iş kadar kendileri de bulurlar. Oturmasınlar AK Parti binasında. Çıksınlar işvereni, fabrikaları dolaşsınlar. ‘Biz nasıl katkı sunabiliriz?’ desinler. Umut olsunlar insanlara, Yeni iş yerleri kurmaya çalışsınlar, yeni yatırımcı getirmeye çalışsınlar, gayret etsinler. Çiçeği burnunda il başkanının bilmediği şeyler de var. Öğrenecek daha. Beyefendiler köşklerinde, yeni binalarında oturup, iş bulduk diye kanunsuz hareket ettiğimizi iddia etmekten başka hiçbir şey yapmıyorlar. Nerede o eski AK Parti grubu? Nerede vatandaşın derdiyle halleden, vatandaşın sıkıntısına üzülen bunu samimi olarak çözmeye çalışanlar? Hepsinin altında lüks araçlar, zenginleştiler, zenginleştikçe fakirleri unuttular, dar gelirlilerin sıkıntılarını unuttular, işsizlerin sıkıntılarını unuttular, iş bulana da ‘kanunsuz iş yapıyorsun’ diyorlar. Ben bunu ayıplıyorum, kamuoyunun takdirine sunuyorum. İş bulmaya aracılık etmek suçsa, biz bu suçu işlemeye devam edeceğiz.”