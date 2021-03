Özcan’dan Güner’e sürpriz ziyaret

Haber: N. Halid Altundal

Son günlerde AK Partili Milletvekilleri ve İl Başkanlığının eleştirilerinin odağında olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, ‘beni çağırıp hesap sorsunlar, tüm dosyaları açıp göstereyim’ çağrısında bulunmuştu. Başkan Tanju Özcan ile Milletvekilleri arasındaki polemiğin kamuoyundaki etkisi devam ederken Özcan, AK Parti’ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Tanju Özcan, geçtiğimiz ay gerçekleşen AK Parti Bolu İl Başkanlığı 7. Olağan Kongresinde İl Başkanı seçilen Suat Güner’i Belediye Başkan Yardımcıları Feridun Yılmaz, Asuman Şentürk Tekin ve Rasim Özdemir ile birlikte ziyaret etti. Ziyarette İl Başkanlığı binasında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Başkan Yardımcıları, AK Parti İl Başkanı Suat Güner, Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak, Bolu Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Burak Balaban ve partililer tarafından karşılandı. Başkan Özcan, AK Parti’nin yeni Bolu İl Başkanı Suat Güner’i tebrik ederek, görevinde başarılar diledi.

GÜNER: “ZİYARETİNİZ BİZLERİ ONURLANDIRDI”

Başkan Özcan’ın yaptığı ziyaretin kendilerini onurlandırdığını ifade eden AK Parti İl Başkanı Suat Güner, “Hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bu nazik ziyaretiniz bizleri onurlandırdı. Çok teşekkür ediyorum. Sizin de daha önce belirttiğiniz şekilde, öznemizin Bolu olması kaydıyla, her yerde her zaman sevgili hemşerilerimize faydası olacak her konuda istişare etmek için mutlaka bir araya gelebilmemizin uygun olduğunu düşünüyorum.” dedi.

ÖZCAN: “HAYIRLI UĞURLU OLSUN”

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da yeni il başkanı Suat Güner’i belediye yönetim kadrosu olarak tebrik etmek istediklerini söyleyerek, “Biz de çiçeği burnunda yeni İl Başkanımıza hayırlı olsun dileklerimizi belediye yönetim kadrosu olarak bizzat iletelim dedik. Hayırlı uğurlu olsun. Önemli bir görev, iktidar partimizin İl Başkanlığı. Tabi ben de İl Başkanlığından gelmiş biri olarak sıkıntıları, nelerle karşılaşacağınızı biliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Yolunuzu açık etsin. Ben başarılar diliyorum. Bolumuza da, partinize de hayırlı uğurlu olsun.” diye konuştu.