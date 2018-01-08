Haber: Ceylan Beykoz

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş’ın kitabı ilgi odağı olmaya devam ediyor. Siyaset dünyası da BTP liderinin kitabıyla buluşuyor. CHP Bolu Millet Vekili Tanju Özcan’da ‘Hoş geldin Atatürk’ kitabıyla tanışan siyasiler arasındaydı. Tanju Özcan’ın kitabını BTP Basın bölge sorumlusu İsmail İnceayan takdim etti. Haydar Baş’ın ‘Hoş geldin Atatürk’ eseriyle tanışan Özcan; ‘’Kitabı dikkatli bir şekilde okuyacağım, bunun devamında hocamızın Milli Ekonomi Modeli ve Sosyal Devlet Milli Devlet eserlerini de siz bana ulaştırırsınız onları da dikkatle okuyacağım. Tabi Haydar Baş bizim söylemlerini takip ettiğimiz değer verdiğimiz bir hocamız. Şöyle bir göz attım kitaba araştırmış hocam. Hocama da sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum’ diyerek teşekkür etti.