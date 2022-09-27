Özcan’dan HDP’ye “KINA” malı tepki

Haber: Süleyman Kurt

CHP Disiplin Kurulunun kakarı sonrası, 1 yıllığına partiden çıkartılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, PTT Kargo aracılığı ile bu işin böyle olmasına vesile olan HDP’yekına göndererek, bir ilke daha imza attı. Başkan Özcan şunları söyledi; “Dün bölücü terör örgütlerince hunharca ve haince katledilen polis memurumuza, şehidimize Allah’tan rahmetler diliyorum. Dünden itibaren Türkiye’de bölücü terör örgütü mensuplarının siyasi uzantıları ve üyeleri sempatizanları adeta bayram ediyor. Biliyorsunuz sığınmacılarla ilgili söylediğim sözler ve bunların terör örgütüyle bağlantılarını ortaya koyan konuşmalarım yüzünden uzunca bir süredir HDP’nin hedefindeydim. HDP’li yetkililer benim CHP’den ihraç edilmemi resmen talep ettiler” dedi.

EVİME YUVAMA GERİ DÖNECEĞİM

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, PTT Kargo önünde yaptığı açıklamayı şöyle sürdürdü; “Dün de ziyadesiyle onları memnun eden bir karar çıktı. 1 yıllık süreyle CHP ile üyelik bağım askıya alındı. Geçici olarak ihraç edildim. Nasip olursa 13 Haziran’da, tedbirli olduğum için bu sürenin zaten yaklaşık 4 ayını tamamladım. 13 Haziran’da da evime, yuvama CHP’ye geri döneceğim. Hep söylemiştim; ihraç kararı çıkarsa benim partiyle hukuki bağımı kesebilirler. Ama benim partiyle gönül bağımı kesemezler. Bugün de bu sözlerimin arkasındayım. Bugün niye PTT’nin önüne geldim. Bu terör örgütü uzantılarına, HDP yöneticilerine kına göndermek için geldim. Bunun anlamını herhalde herkes bilir. Bunlardan birkaç adet var. Hepsini HDP Genel Merkezi’ne gönderiyorum da yeterli miktarda bulundursunlar bu kınayı”

ÖCALAN VE KANDİLLİ’YE DE GÖNDERSİNLER

Başkan Özcan, açıklamasını şöyle tamamladı; “Bir tanesini terör örgütü lideri Öcalan’a göndersinler. Bir tanesini de o Kandilde’ki Kara Yılan şerefsizine göndersinler diye bu kınaları hazırladım. Az sonrada göndereceğim. Benim bu Türk Milleti’nin altını oyan HDP denen yapıyla mücadelem terör örgütüyle bağını kesin kati bir suretle kesmediği sürece benim onlarla hesabım bitmeyecek. Onların da benimle ilgili hesabı bitmeyecek. Bugün söylediklerim tarihe not olarak düşsün. HDP Kürt vatandaşlarımızın temsilcisi değildir. HDP siyaseten iş tutulabilecek bir yapı değildir. HDP ile siyaseten bir araya gelmeyi düşünen varsa Türkiye’de ben iki kez daha düşünmesini tavsiye ediyorum. Çünkü vatan hainleriyle oturup konuşacak mevzumuz söz konusu dahi olamaz”