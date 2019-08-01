Özcan’dan ihale tepkisi: “Ya sen bunu nasıl kabul etmezsin?”

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Belediye Meclisi Ağustos ayı ilk birleşimi gündemdeki konuların tartışılması ile yine çok hararetli geçti. Toplantının dilek temenniler kısmında söz alan AK Partili Belediye Meclis Üyesi Kamuran Avcı’nın son günlerde İl Özel İdaresi’nin Kartalkaya yolunu asfaltlama işini ihale etmesi ile ilgili konuştu. Avcı’nın konuşmasının ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, büyük tartışmalara sebep olan konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

“YA SEN BUNU NASIL KABUL ETMEZSİN?”

Sözlerine Kamuran Avcı’ya, “Ya arkadaş konuyu sana kim anlattıysa o arkadaşla dostluğunu bir sorgula” diyerek başlayan Belediye Başkanı Tanju Özcan açıklamasında, “Kartalkaya yolu asfaltını en son kim yaptı 20 yıl önce? Maşallah yirmi yıl da dayandı bu asfalt. Bolu Belediyesi nasıl yaptı bunu? Protokolle yaptı. O zamanki Belediye Başkanı Yüksel Ceylan gitti, görüştü, bu yapıldı. Bu sefer protokol yapmadılar, önce ihale yaptılar. İhaleyi bir firma aldı. Belediyeyle çalışan bir firma aldı. Bizim yan firmamız gibi. İptal ettiler soyut gerekçelerle. İptal etmeden önce, o yan firma almadan önce biz bir teklifte bulunduk. Dedik ki: Bakın şu fiyat verilmiş, normalde o fiyatla şirketin üzerine kalması lazım. Gelin dedik biz Bolu Belediyesi olarak aynı şartlarda bunu daha ucuza yapalım. O zaman ne denildi? ‘Valiliğe zamanında ulaştıramadığımız için biz de bu arada ihaleyi iptal ettik.’ dediler. İkinci kez ihale yapıldı 23 Temmuz’da, bekledik. Orada ihaleyi alan firmanın altında bir teklifle yeniden Valiliğe müracaat ettik. Dedik ki bak sen bu işi 10 liraya yaptırmak istiyorsun örneğin. 9 liraya aynı şartlarda belediye olarak ben yapmaya hazırım. Kamunun menfaati var her iki konuda da. Yani buradan para kazanılacaksa Bolu Belediyesi kazanacak; hem daha az kazanacak hem de onu halka hizmet olarak verilecek. Ya sen bunu nasıl kabul etmezsin… Bunun ihale mevzuatına aykırı bir şeyi yok. Kurumlar birbirleriyle protokol yapabilir, yapmışlar defalarca daha önce. Orada fazladan giden para aynı zamanda senin paran. ‘Hayır kardeşim ben 11 liraya A firmasına yaptırırım, 10 liraya siyasi sebeplerden Bolu Belediyesine yaptırmam’ anlayışını ben kabul edemiyorum. İlkinde ‘hadi olabilir’ dedik yanlış anlamadır dedik. Ama ikincisinde kötü niyet arıyorum” dedi.

“KAMUYU ZARARA UĞRATIRSIN, KENDİNİ DE REZİL EDERSİN”

Açıklamalarına Bolu Belediyesi’nin kaliteli asfalt attığını herkesin bildiğini söyleyerek devam eden Başkan Özcan ayrıca, “İşte Kartalkaya’ya 20 yıl önce atılan asfalt daha yeni bozuldu. Sen bu şartlarda Bolu Belediyesine, Bolu Belediyesinde CHP’li bir başkan oturuyor mantığıyla hareket edersen kamuyu zarara uğratırsın kendini de rezil edersin kamuoyunda. Biz ne diyoruz sana. İhalede bir rakam ortaya çıkmış, ihale komisyonunun takdiri. Biz demişiz ki Bolu Belediyesi olarak, protokol teklifinde bulunmuşuz. Biz ilahede bir rakam çıkmadan daha ucuzunu nasıl önerebiliriz? Elbette ihalenin sonucunu bekleyeceğiz. İhaleye girseydin... İhaleye girseydim, e ihaleyi alsaydım. 2 bin lira teklif ettiyse, ihaleyi 2 buçuk bin liraya alsaydım o daha mı iyi olacaktı? 2 bin lira belirlenmiş diyelim, biz bin 900’e yapalım bunu diyoruz. Burada anlaşılamayacak bir şey var mı arkadaşlar? Ben İl Özel İdarenin işine belediye olarak ihaleyi verdikleri firmadan daha ucuz teklif verdim, protokol önerdim, ödemeler konusunda daha esnek davranacağımı söyledim. Dolayısıyla oradan 3 lira para kazanılacaksa bu hizmet de kamuya dönecek, benim cebime girmeyecek ki. Ama öbüründe firmanın sahibinin cebine girecek. Önerdiğimiz buydu. Yanlış olan ne burda?” ifadelerini kullandı.

“BİZİM ARKAMIZDA DURMANIZ LAZIM”

Başkan Özcan konuyla ilgili açıklamasında son olarak tüm belediye meclis üyelerine hitaben şunları söyledi: “Bu konuda siz de Bolu halkı tarafından belediye meclisine seçildiniz. Dolayısıyla belediyenin menfaatlerini korumak sadece benim görevim değil. Burada CHP’li, MHP’li, İYİ Partili, AK Partili kim varsa hepsinin görevi. Dolayısıyla burada bizim arkamızda durmanız lazım. ‘Niye Bolu Belediyesine verilmedi kardeşim?’ diye. Bu soruyu Valiliğe ve İl Özel İdareye sormanız lazım. Yanlış bir şey önermiyoruz, dilenmiyoruz. Biz yapalım diyoruz, daha ucuza yapalım diyoruz. 3 kuruş kar edilecekse burada, onu da biz kamuya harcayalım diyoruz.”