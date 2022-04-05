Özcan’dan İmamoğlu’na çağrı



Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu pazarında köylerinde ürettikleri ürünleri satarak geçimlerini sağlayan bin 341emekçi çiftçiye Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan müjdeyi verdi. Pazarda ürünlerini sattıkları için bin 341 kişinin işgaliye parasının alınmayacağını belirten Başkan Özcan, “Şuanda 1341 tane köylümüz, işgaliye ödeyerek uzun yıllardır Bolu Belediyesinin pazarlarında ürünlerini satıyorlar. İşte biz bu köylümüze destek olmak, tarımsal ve hayvansal ürünlerin üretiminin önünü açmak, daha çok üretsinler diye, artık köylülerimizden Pazar yerlerinde işgaliye bedeli adı altında hiçbir ücret talep edilmeyecektir” diye konuştu.

“SIRA SİZDE BAŞKANIM”

Türkiye’ye bu konunun örnek olmasını dileyen Özcan, “Her şey para değil; kimi 5’li çeteye destek verir kimi köylüsüne… Tarım ve hayvancılık üretimini desteklemek için kendi ürettiği ürünleri Bolu’nun pazarlarında satan köylülerimizden alınan işgaliye bedelini kaldırdım. Sıra sizde sayınEkrem İmamoğlubaşkanım”