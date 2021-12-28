Özcan’dan İmamoğlu’na destek

Haber: S. Özge Yücel

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İçişleri Bakanlığının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) çalışan yüzlerce personelin "terör örgütleri ile iltisaklı veya irtibatlı olduğu yönündeki ihbar ve tespitler üzerine" özel teftiş başlatıldığını duyurmasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması yayınladı. Başkan Özcan, bu olayın üzerine, “Türkiye’de son günlerde yeni bir tiyatro daha sahneye koyuldu. Hükümetimiz ekonomik sorunlardan bunalan vatandaşın gündemini değiştirmek için yine CHP’li belediye üzerinden algı operasyonu başlattı” dedi.

“AYITLAYIN BÜTÜN TERÖRİSTLERİ, ELİNİZİ KOLUNUZU TUTAN YOK”

Başkan Tanju Özcan, “Türkiye’de son günlerde yeni bir tiyatro daha sahneye koyuldu. Hükümetimiz ekonomik sorunlardan bunalan vatandaşın gündemini değiştirmek için yine CHP’li belediye üzerinden algı operasyonu başlattı. Sayın İmamoğlu başta olmak üzere. 5 Kasım Sayın İç İşleri Bakanı Türkiye’deki terörist sayısının 181’e indiğini kamuoyunda söylemişti. 3 hafta geçti ‘İstanbul Büyük Şehir de sadece terörle iltisaklı 557 kişi çalışıyor’ dedi. Hiçbir işlem yapılmadı. Sonra tüm CHP’li belediyeleri kast ederek Sayın Bakan, ‘33 bin terörle iltisaklı kişi aldılar’ dedi. Sayın Cumhurbaşkanı ’da 45 bin kişi olarak bunu açıkladı. Milyonlarca belediye çalışanı var. Şu anda CHP’li belediyelerde. Siz bu tür sözlerle milyonlarca insanı tedirgin ediyorsunuz. Varsa terörist ispatladığınız, elinizi kolunuzu tutan yok. Devlet konuşmaz. Gereğini yapar. Ayıtlayın bütün teröristleri. Takın koluna kelepçeyi. Ucu kime dokunursa dokunsun. Nereye giderse gitsin. Bunu yapın. Biz terörle iltisaklıysak belediye başkanları olarak her hangi bir terör örgütü ile iltisağımız varsa bizimle ilgilide gereğini yapın” ifadelerini kullandı.

“DERHAL ÖZÜR DİLENMELİ”

Başkan Özcan, “İç İşleri Bakanlığı 28 Eylül 2020 tarihinde valiliklere yazı göndermiş. ‘Terörle iltisaklı kim varsa bize bildirsinler’ diye. 31 Temmuz 2021’e kadar. Biz bunun üzerine emniyet müdürlüğümüze büyün çalışanlarımızın CV’lerini gönderiyoruz. Emniyet diyor ki, ‘Bende bir şey yok, Savcılığa sorun’ diyor. Bunun üzerine savcılığa soruyoruz. Savcılıktan da bize, Yürütülen soruşturmalarla ilgili şu ana kadar herhangi bir somut bilgi olmadığı söyleniyor. Bizde bunun üzerine diyoruz ki valiliğe, ‘Sizin yazınız üzerine biz hem emniyete sorduk hem savcılığa sorduk’ diyoruz. Bizim belediye görevlerimiz arasında suçu ve suçluyu bulmak gibi bir görev yok. Biz bunu bulamayız zaten. Kolluk gücümüzde yok. Şimdi bu yazılar üzerine hale belediyelerde terörist çalıştırılıyor diyorsa devlet derhal gereğini yapmalı. Sehven söylendiyse de çok ciddi şekilde belediye başkanlarından başta Sayın İmamoğlu olmak üzere derhal özür dilenmeli” dedi.

“BİZE MOBİNG UYGULAMAYIP DURMAYIN”

Son olarak devlete seslenen Başkan Özcan, “İmamoğlu ve diğer belediye başkanları milyonlarca insanın sevgisiyle seçildi. Bırakın huzur içerisinde çalışalım. Vatandaşımıza hizmet edelim. Bize mobing uygulamayıp durmayın. Siz ülkenin ekonomik sorunlarını çözün” ifadelerine yer verdi.