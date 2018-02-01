Haber: Ceylan Beykoz

Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Milletvekili Tanju Özcan, sunuculuğunu Lale Ozan Arslan’ın yaptığı Halk TV’de bir prorama katıldı. Programda sunucu Lale Ozan Arslan’ın; “Bu Genel Başkanlık seçiminde farklı ne olacak, sonucu değiştirebilecek” sorusuna cevap veren Özcan; “Ben 2014’te Sayın Muharrem İnce’yle birebir hareket eden bir milletvekiliydim, tıpkı bugün olduğu gibi” dedi. Özcan, o dönem, CHP lideri Kılıçdaroğlu’yla Muharrem İnce’nin yarıştığını hatırlattı. Özcan, 2014’teki Kurultay’da, İnce’nin 416 oy alacağını ifade ettiğini ve tahminlerinin büyük oranda doğru çıktığını belirtti. Özcan, 2014’teki seçim için, İnce’nin Genel Başkan olacağını belirtmediğini ifade ederken, ancak bugün gelinen noktada ise, İnce’nin Kurultay’da kazanacağını ve 650’nin üzerinde oy alarak Genel Başkan seçileceğini söyledi. Özcan bu cümlelerini iddialı bir şekilde kurduğunu da sözlerine ekledi.