Özcan’dan işçi alımı çağrısı

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediyesine 20 bin civarında iş başvurusu yapıldığını belirtti. Türkiye’de büyük bir işsizlik olduğuna değinen Başkan Özcan, Bolu Belediyesi tarafından kurulan Köroğlu Tarımsal Ürünler Kooperatifinde yeni çalışanlara ihtiyaç olduklarını belirterek vatandaşlara çağrıda bulundu.

“KOOPERATİFLERİN ÖNÜNÜ AÇACAK BAZI DEĞİŞİKLİKLER VAR”

Bolu Belediyesi tarafından kurulan Köroğlu Tarımsal Ürünler Kooperatifi ile ilgili önümüzdeki günlerde geniş bir basın toplantısı düzenleyeceklerini belirten Başkan Özcan, “Geçtiğimiz gün TBMM’de kooperatifler kanunu kabul edildi. Esas değişiklikler olmasa bile kooperatiflerin önünü açacak bazı değişiklikler var. Bizde biliyorsunuz ikide bir kooperatif diyoruz. Köroğlu Tarımsal Ürünler Kooperatifini kurduk biliyorsunuz. Kooperatifin çalışmaları ile ilgili bir gün çok geniş basın toplantısını düzenleyeceğiz. Sadece Kıbrısçık’taki kompos tesisimizin tamamlanmasını bekliyoruz” dedi.

“İŞSİZ OLAN VATANDAŞLARIMIZA SESLENİYORUM”

Bolu Belediyesi tarafından kurulan Köroğlu Tarımsal Ürünler Kooperatifine işçi alacaklarını belirten ve işsiz olan vatandaşlara seslenen Başkan Özcan, “Şu anda Türkiye’de büyük bir işsizlik var. Bu bir vaka. Bize de 20 bin civarında iş başvurusu var. Bizim belediyemizde öyle bir başvuruyu karşılama şansımız yok. Zaten bu kooperatifi niye kurmuştuk? Temel hedef neydi? Amaç, tarımsal üretimi arttırmak ve kazanılan para ile personel çalıştırmak. Şimdi Türkiye’nin en büyük mantar hanesini kurduk. Şuanda 160 civarında sözleşmeli mantar üreticimiz var. Bu kooperatifte şuanda 120 kişi çalışıyor. Ancak bizim yeni çalışanlara ihtiyacımız var. Buradaki kriterimiz şu, 50 yaşını aşmamış, erkek veya kadın. Son 3 aydır işsiz olan vatandaşlarımıza sesleniyorum. Kooperatife iş müracaatına bulunabilirler. 0347 240 10 15 numaradan da yapabilirler. Burada yapılacak işler çok ağır işler değil. Özellikle mantar kısmında mantar toplama, sulama gibi işlemler var. Dolayısıyla kooperatifiz ile iletişim kurarlarsa orada ilk etapta 40 kişiye acil olarak istihdam sağlayabiliriz. Bu sayı önümüzdeki günlerde daha da artacak diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.