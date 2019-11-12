Özcan’dan Karadere Tüneli açıklaması

Özel Haber: N. Halid Altundal

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, geçtiğimiz haftalarda Karadere Tüneli ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bolu’nun öncelikli sorunlarından birisi açılmış olan tünellerin bir an önce içinin betonunun yapılması. Karadere suları noktasında tünelin göçme ihtimali var. İçme suları oradan geçtiği için de önemli bir konu” ifadelerini kullanmıştı.

“TÜNELİN MALİYETİ BİZE KALDI”

Doğanay’ın bu açıklamasına Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sert sözlerle yüklendi. Belediye Başkanı Tanju Özcan Doğanay’ın Karadere ile ilgili sözlerine karşılık yaptığı açıklamada, “Bir, tüneli ben mi yaptım? İki, tüneli yaptık derlerken, naralar atarlarken tüneli yapmanın sadece delik delmekten ibaret olmadığını niye söylemedin insanlara? Asıl maliyet bana kaldı. Ne maliyeti bu? Tüneli kaplama maliyeti. Takriben ne kadar? 18 milyon lira. İlk tüneli bunlar 12 milyon liraya ihale etmişlerdi, işte sonrasında yanlış yerden girdiler bilmem ne, ek bir maliyet yapıldı. Ama asıl maliyet kısmı bize kaldı, biz bunlarla ilgili çalışmamızı yapıyoruz. Devlet Su İşlerine görüş sorduk,’ nasıl yapalım?’ dedik, teknik olarak hata yapmayalım. Devlet Su İşlerinden bu konuda bir heyet geldi, inceleme yaptı. Onların dediği doğrultuda biz muhtemelen önümüzdeki hafta veya en geç 15 gün içinde ihaleye çıkacağız. ‘Bak tüneli yaptım’ dedi, tünelin maliyeti bize kaldı. ‘Ormandan yeri aldım’ dedi, orman binasını yapmak bize kaldı. Sadece o iki işin maliyeti 38 milyon lira. Yaptım diye kamuoyuna anlattı” diye konuştu.

“ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ, HİÇ TEREDDÜTLERİ OLMASIN”

Karadere Suları ile ilgili üzerlerine düşeni hiç tereddütsüz yapacaklarını belirten Başkan Tanju Özcan açıklamasında ayrıca, “Asıl DSİ’ye üzerine düşeni yaptırsınlar. 16 kilometrelik hat var, 3 buçuk kilometresi bunun tünelden geçiyor. Başladı mı şu ana kadar herhangi bir yerden boru döşemeye? Hani taahhüt ettiğin terfi istasyonu? Sen 13 kilometresini yaptın da 3 kilometresi mi kaldı benden kaynaklı. Ben ‘üzerimize düşeni yapacağız’ diyorum, hiç tereddütleri olmasın. Kaynağımız da var, gerekeni de yapacağız. 2020 yılının ilk aylarında, yaz gelmeden bize düşen taahhütün tamamını yerine getirmiş olacağız. ‘Hadi bakalım’ diyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“İNSANLARI KANDIRMASINLAR”

Karadere Sularının faaliyete geçmesi ile ilgili de konuşan Özcan şunları söyledi: “Karadere Suları faaliyete geçince Bolu başka bir şeye muhtaç kalmayacak’ dediler değil mi? Bu da yalan. Şimdi Bolu’ya biz saniyede 430 litre su veriyoruz. Karadere’de bizim maksimum tahsisimiz 250 mililitre saniye. Bir arkadaşımız gitmiş Karadere’ye bakmaya. ‘Şu anda 40 mililitre saniye su var ya da yok’ diyor. Dolayısıyla o su Bolu’ya nasıl yetecek? Senin asıl Çele’ye barajı yapmadan Karadere Sularının Bolu’ya yetmeyeceği gerçeğini Bolu halkına açıklaman lazım. Karadere Suları bize hiçbir zaman yetmeyecek, baraj yapılmadığı takdirde. Barajı yapmak da herhalde benim görevim değil. Dolayısıyla insanları kandırmasınlar. Biz o tünelin iç kaplamasını yapınca, DSİ üzerine düşeni yapınca biz Karadere Sularını içecek durumda değiliz. Karadere Suları sadece bizim barajdan basacağımız suyun belli aylarda bir miktar azalmasını sağlayacak o kadar. Başka bir şey değil. Dörtdivan üstüne bir baraj yapıldı biliyorsunuz.’ Karadere suları Bolu geleceğini kurtaracak, şu kadar nüfusu yetecek’ dediği için bilip bilmeden, şu anki il başkanı dahil hepsi de buna alkış tuttuğu için, işte o barajdan Bolu’ya su getirilmesi konusunu konuşmamışlar bile. “

“YOK KARDEŞİM, TÜNELİN ÇÖKTÜĞÜ FALAN YOK”

Başkan Özcan açıklamasının sonunda ise Doğanay’ın ‘tünelin göçme ihtimali var’ iddiasına karşılık ise, “Yani ben bir şeyi çok merak ediyorum. Hep dinden imandan bahsediyorlar, her seferinde. Ben ‘Kuran-ı Kerim üzerine yemin ederek göreve başlayacağım’ dediğim zaman laik oldular. Kuran-ı Kerime üzerine el basarak yemin ederek göreve başladığımda ‘laiklik elden gidiyor’ diye bağırmaya başladılar. Hep dinden imandan bahsederler, işlerine geldiklerinde de bu kadar niye yalan söylemişler bu topluma, anlamak mümkün değil. Şimdi de ‘tünel çöküyor’ diyor. Yok kardeşim, tünelin çöktüğü falan yok. Tünel çökmeyecek merak etmesin. Biz o iç kaplamayı yaptıktan sonra, Allah korusun da Bolu’da bir depremde her yer çökebilir, ama tünel çökmez. İşte bizim o iç kaplamayı yapmamız lazım. Kasada 3 bin lira parayla belediyeyi teslim edeceksin, 461 milyon lira borçla, ondan sonra ‘vay efendim tünel çöküyor’ diyeceksin” ifadelerini kullandı.