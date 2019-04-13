Özcan’dan “kiralık araç” açıklaması





Bolu Belediye Meclisi Nisan ayı 2. oturumda konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediyenin kiralık araçlarının önemli bir kısmını iade edeceklerini söyledi.

Haber: Gönül Olutürk

Nisan ayı 2. oturumunu gerçekleştiren Bolu Belediye Meclisinin dilek ve temenniler kısmında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan açıklamalarda bulundu. Başkan Özcan, oturumda yaptığı konuşmada belediyenin kullandığı araçlarla ilgili olarak, “Arkadaşlar 49 kiralık aracımız var. Bunun 30 tanesi binek araç ve bunlar dışında belediyemizin de çok sayıda binek aracı var. Bu binek araçlarımızın bir kısmını kimin kullandığını biliyoruz. Ama bir kısmını kimin kullandığını bilemiyorum. Bu araçlarımızın önemli bir kısmını iade edeceğiz. Sadece bunların 20 tanesinin iade edilmesi net bir şekilde 1,5 milyon liranın üzerinde bir yıllık tasarruf demek” dedi.

“YAZIK GÜNAH DEĞİL Mİ?”

Belediye Başkanı Özcan konuyla ilgili olarak konuşmasının devamında kimseyi itham etmek için söylemediğini belirterek, “Siz kiralık aracın araç tanıma sistemini sökeceksiniz, ‘o araçla nereye gidilmiş, kim gitmiş, ne kadar akaryakıt almış, ne kadar ceza yemiş?’ bunu da bilemeyeceksiniz. Geçen ay 30 bin lira ceza ödemişiz belediye bütçesinden kiralık araçlarla ilgili. Yazık günah değil mi? Hangi aracın ne kadar akaryakıt kullandığı, kaç kilometre yaptığı belli bile değil. Yazık günah değil mi tüyü bitmemiş yetimin hakkını arıyorsak?” ifadelerini kullandı.

“CİDDİ BİR TASARRUFA GİDECEĞİZ”

Başkan Özcan son olarak ise söz konusu araçlarla ilgili, “Bu araçların hiçbirinde belediye amblemi yok, ‘resmi hizmete mahsustur’ ibaresi bile yok. Olmadık yerlerde bu araçların bazıları benim karşıma çıkıyor, sizin de çıkıyordur. Bazılarının plakası RV. O yüzden arkadaşlar ciddi bir tasarrufa gideceğiz. İsraf bizim anlayışımıza göre haram. Sizin anlayışınıza göre, hepimizin anlayışına, inancına göre haram. Dolayısıyla bu israftan kurtulmamız lazım” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2019, 14:19