HABER: FARUK ÇİDEM

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde yapılan açıklama göre önceki gün Fırat Kalkanı Harekatı’nda 14 asker şehit oldu. TSK’dan yapılan açıklamadan birkaç saat sonra toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu’nda iddiaya göre CHP’li üyeler şehitler için 1 dakikalık saygı duruşu yapılmasını istedi. Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Milletvekili Tanju Özcan bu talep sonrasında, sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı paylaşımda, “14 şehidimiz var... AKP Başkanlık peşinde... Anayasa Komisyonunda 1 dakikalık saygı duruşu talebimizi bile vakit kaybı gibi gördüler” diyerek sitem etti.