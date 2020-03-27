Özcan’dan koronavirüs açıklaması

Haber: Volkan Yılmaz

Koronavirüs tehdidi ile ilgili vaka sayısı her geçen gün artarken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan meclis salonunda gerçekleştirilen basın toplantısında koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler verdi.

“260 TON DEZENFEKTAN MALZEMESİ KULLANILDI”

Şehrin dört bir yanında dezenfektan çalışması yapıldığını belirten Özcan “Toplu taşım araçlarının tamamı belli periyotlarla dezenfekte ediliyor. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait araçlarda dezenfekte edildi. Bir çok ortak alanda da dezenfekte çalışmalarını gerçekleştirdik gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Şehrimizde bulunan tüm çöp konteynırları sadece yerel altı ve üstü çöp konteynırı sayısı 3600. Onun dışında çöp kovalarına varıncaya kadar bir çok konteynır tarafımızdan dezenfekte edilmeye çalışılıyor. Bunun sayısını da binlerle ifade edebiliriz. Ayrıca çöp konteynırları basınçsız su ile sık sık temizleniyor. U çalışmalar neticesinde bugüne kadar 1 milyon 500 bin metrekare kapalı alan, 500 bin metrekare dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirildi. Bugüne kadar bu çalışmalarımızda 260 ton dezenfekte malzemesi kullanılmıştır. Bizler gerçekten hazırlıklı olan belediyelerden biriydik. Böyle bir şeyin yaşanabileceğini öngörerek alımlarımızı gerçekleştirmiştik. Sadece bugüne kadar 1.5 milyon liranın üzerinde dezenfeksiyon, maske ve eldiven gibi alanlarda harcama yaptık. Eğer tedbir almamış olsaydık bu maliyet en az iki katına çıkacaktı” şeklinde konuştu.

“KİMSEMİZ YOK DEMEYİN BİZ VARIZ”

65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşların sokağa çıkma yasağı sonrası yardımlarına koştuklarını belirten Özcan “Daha önce duyurmuştuk kimsemiz yok demeyin biz varız belediye olarak demiştik. 444 26 58 numaralı hattımızdan yardım isteyen herkese yardımcı olmaya çalışacağız dedik. Bu kapsamda koordine görevi üstlendiğimiz konular var. Bunların başında maaş ödemeleri. Yaşlılarımıza sokağa çıkmayın diyoruz ancak bunların maaş ödemelerini gerçekleştirmek gerekiyor. Bu noktada birçok banka ile temas kurarak talep sahiplerini doğrudan banka görevlisinin ulaşımını temin ettik. Sadece bu hafta 5 bin kişiye sıcak yemek ulaştırıldı. Yine bu kapsamda maske eldiven kolonya su dolumu market alışverişleri gibi ihtiyaçları karşıladık. Bu kapsamda da 2200 kişiye yardımcı olduk” dedi.

“KENDİ OTOBÜSLERİMİZİ DE HİZMETE SOKTUK”

Sağlık çalışanlarına halk otobüslerinin ücretsiz yapıldığını ve ayrıca şoför esnafının zararını bir kısmını karşılayabilmek için Bolu Belediyesi’ne ait otobüslerinde çalışmaya başladığını ifade eden Özcan “Toplu taşıma ile ilgili olarak 65 yaş üstünün il hıfzıssıhha kurulu ile 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ücretsiz kullanımı kaldırıldı. Sağlık çalışanlarımızın toplu taşıma ihtiyaçlarını bolu belediyesi olarak biz karşılıyoruz. Özel halk otobüsleri şirketleri ile görüştük ve şehrimizde 6 bin civarında sağlık çalışanının toplu taşım ücretini biz karşıladık. 2 ay boyunca da devam edecek. Ayrıca toplu taşıma hizmetine kendi otobüslerimizi de dahil ettik. Bu süreçte otobüsler büyük ölçüde boş o yüzden şoför esnafımız büyük zararda. Bu zararın bir kısmını karşılayabilmek için kendi otobüslerimizi de hizmete soktuk” şeklinde konuştu.

“SADECE TEK VAKA VAR”

Şu anda Bolu’da bir tek vaka olduğunu belirten Özcan “Bana intikal eden tek bir pozitif vaka var. Oda Bolulu bir yurttaşımız değil Bolu’dan transit geçen bir yurttaşımızda tespit edilmiş. Bir bebekten bahsedilmişti ilk günlerde ancak sonra yapılan testlerde bebeğin ve ailesinin sonuçları negatif çıktı. Şuanda vaka sayısı anlamında en sıkıntısız olan şehirlerden birinin Bolu olduğunu mutlulukla söyleyebiliriz. Ancak bir kişi 625 kişinin enfekte olmasına yol açabiliyor. Dolayısıyla vatandaşlarımız şu önümüzdeki bir iki haftayı da evinde geçirirse bu hastalığın beli kırılmış olacak. İnşallah Bolu olarak bizde hiç kayıp vermeden bu süreci atlatacağız” ifadelerini kullandı.