Özcan’dan Kurban Bayramı mesajı

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, mübarek Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında Kurban Bayramı’na koronavirüs salgını gölgesinde girildiğini belirten Özcan, bayramları ‘eski bayramlar’ gibi kutlamak için bu bayram kalabalık ortamlardan uzak durulması, sosyal mesafe, maske ve temizlik kuralına uyulması gerektiğini söyledi.

Başkan Özcan mesajında şunları söyledi: “Bayramlar toplum olarak birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirdiğimiz en müstesna günlerdir. Ancak bu bayram diğer bayramlardan çok daha farkı. İçinde bulunduğumuz koronavirüs salgını nedeniyle, ülkemiz ve tüm dünya zor günlerden geçmekte. Bu nedenle bu bayramı eski bayramlar gibi kutlamaya ara vermeliyiz. Bayramları ‘eski bayramlar’ gibi kutlamak istiyorsak bu bayram kendi sağlığımız, sevdiklerimizin sağlığı ve toplum sağlığı için kalabalık ortamlardan uzak durmalı, sosyal mesafe, maske ve temizlik kuralına uymalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle; sağlık, mutluluk ve kardeşlik içinde kutlayacağımız nice bayramlarda buluşmak dileğiyle, Bolu halkının, ülkemizin ve İslam âleminin Kurban Bayramı’nı kutluyorum. İyi bayramlar! ”