Özcan’dan Kuzfındık için destek çağrısı

Haber: Volkan Yılmaz

Geçtiğimiz günlerde Kuzfındık Köyü’nde gerçekleşen yangın felaketinde hızlıca köye giden ve yangın sonrasında Bolu Belediyesi Aşevi’nin mobil aracı ile yemek ihtiyacının karşılanması talimatı veren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, o günden itibaren köy halkını yalnız bırakmıyor. Sık sık köye giderek vatandaşların ihtiyaçlarını soran Başkan Özcan bugün de hem yangın sonrası çalışmaları incelemek hem de ihtiyacı olan vatandaşlara kışlık kıyafet hediye etmek için Kuzfındık Köyü’ne gitti.

“BELEDİYE OLARAK HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ”

Köy meydanında muhtar Şerif Çetin ve köy halkı ile sohbet eden Başkan Özcan, 1985 yılında kendi köylerinde gerçekleşen bir yangın sonrasında aynı acıları bizzat yaşadıklarını ve böyle bir durumda yangından etkilenen vatandaşların çaresizliğini ve ihtiyaçlarını çok iyi bildiğini belirterek şunları söyledi: “Biz hem belediye olarak hem de diğer kamu kurumlarımız olarak yangın anında buradaydık ve yaşanan sıkıntıları bizzat gördük. Benim şöyle de bir özelliğim var, benim köyüm buranın hemen karşısında Gövem Köyü ve bizim köyümüzde de 1985 yılında evlerimiz yanmıştı. Dolayısıyla bugün evi yanan vatandaşlarımızın nasıl bir sıkıntı yaşadığını ben geçmişte yaşadığım için iyi biliyorum. Kıyafetleri yandı, eşyaları yandı, bazılarının hayvanları yandı. Dolayısıyla burada neyin eksik olduğunu, en çok neye ihtiyaç olduğunu çok iyi biliyoruz. İlk günlerde Bolu Belediyemizin ekipleri sıcak yemek dahil burada ne ihtiyaç varsa hepsini yaptı. Bizden ne talep edilirse yerine getireceğiz demiştik. Dün muhtarımız kilitli parke taşı lazım dedi ve onu hemen gönderdik. Ayrıca İzmirli bir iş adamı arkadaşımız da dış cepheler için malzeme gönderecek ve bununda ilk tırı hemen gelecek. İnşallah evlerin yapımı esnasında da biz üzerimize düşeni yapacağız. Beton, demir konusunda her türlü desteği vereceğiz. Bugün de yardım malzemesi ile geldik ve bunların bir kısmı yardımseverler bir kısmı da bizim aracılığımızla alındı. Bunları da muhtarımıza teslim etmeye geldik.

“MALI DA GERİ GETİRİRİZ, EVİN DE DAHA İYİSİNİ YAPARIZ”

“Muhtarımızdan ayrıca Valilikten bir yardım kampanyası başlatmak için izin talep etmesini istedik ve kendisi bu talepte zaten bulunmuş. Biz de belediye olarak bu yardım kampanyasının daha etkili bir şekilde yürütülebilmesi için yardımcı olacağız. Sosyal medyalarımızdan duyurularını yapacağız, hayırsever vatandaşlarımızı birebir arayacağız ve buradaki yarayı hep birlikte saracağız. Allah beterinden korusun. Yangın günü ben herkese söylemiştim, cana geleceğine mala gelsin. Malı geri getiririz, evin de daha iyisini yaparız.”