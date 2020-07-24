Özcan’dan Lozan mesajı

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Özcan, 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Barış Antlaşması’nın 97. yıl dönümünde yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: “Lozan Antlaşması, Birinci Dünya Savaşı’nın ardından emperyalist güçlerin boyunduruğu altına girmeyi reddeden, kendi kaderine hükmetmek için Kurtuluş Savaşı mücadelesini veren bir milletin, siyasi ve diplomatik başarısıdır. Lozan Antlaşması, cephede kazanılan zaferin diplomaside perçinlenmesi; Türkiye Cumhuriyeti’nin sonsuz tapusudur! Büyük Kurtuluş Mücadelemizin son noktası olan Lozan Antlaşması’nın 97. Yılında; Sevr Anlaşmasını yırtıp atan, üzerinde yaşadığımız toprakları ‘vatan’ yapmak için mücadele etmiş başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kıymetli devlet adamı İsmet İnönü ve başkanlığındaki heyet ile Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını saygı ve minnetle anıyorum.”

Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2020, 14:13