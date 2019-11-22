Özcan’dan Mahalle Konağı ve Kreş açıklaması

Özel Haber: N. Halid Altundal

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde sözünü verdiği Mahalle Kreşi ve Mahalle Konağı Projeleri hakkında açıklamalar yaptı. Mahalle kreşleri yapmaya başlayacaklarını söylediklerini ifade eden Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Benzer bir mahalle evleri projemiz vardı, muhtarlık ve sosyal tesisin bir araya toplanacağı. Onu da her mahalle için söylemedik. Çünkü bazı mahallelerde bunu yapacağımız alanlar yok. Toplam 13 tane mahalle konağı yapacağız. 2020’de en az ikisini yapacağız. Bir tanesi Dağ Kentte olacak, bir tanesi de İzzet Baysal Mahallesinde olacak. En az iki tane olacak bu” dedi.

“ŞEHRİN GÜNEYİNDE BİR TANE KUZEYİN BİR TANE YAPALIM DEDİK”

Açıklamasında mahalle kreşleri uygulamasına başlayacaklarını ama çok sayıda mahalle kreşi yapmayı düşünmediklerini ifade eden Başkan Özcan şunları söyledi: “Minimum 2 tane yapmayı hedefliyoruz. Bu ihtiyacı göre veya işlerliğine göre sayısı artabilir. Ama iki tane yapacağız, bununla ilgili 2020 yılında ilk adımı atabilir miyiz, ona emin değilim. Yapmak istediğimiz yerler ‘şehrin güneyinde bir tane, kuzeyinde bir tane yapalım’ dedik ilk etapta. Benim aklımdan geçen kuzey için Çıkınlar-Köroğlu hattı veya Tepecik-Sümer hattı; diğer tarafta da muhakkak Sağlık Mahallesi, Kültür Mahallesi gibi nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerler olabilir.”

“HALİ VAKTİ YERİNDE OLMAYANLARI KORUYACAĞIZ”

Bahçelievler ve Tabaklar Mahallesinde mahalle kreşi talebi olmadığını söyleyen Özcan söz konusu proje ile ilgili son olarak ise, “Bu iki mahallede böyle bir talep yok, bir de yapılabilecek uygun yer yok. Hali vakti yerinde aileler de var Bolu’da, herkes yoksul değil. Kişi başına düşen gelir bakımından Türkiye’nin en zengin üç şehrinden bir tanesi burası. Biz daha ziyade hali vakti yerinde olmayan, çalışmak zorunda olup çocuğunu başka yere bırakma şansı olmayan, özel bir kreşe verebilme şansı olmayan aileleri koruyup kollamaya çalışacağız. Bir fabrikada çalışan kadının, çocuğunu bırakabileceği anası babası yok veya gönderebileceği özel kreş yok. Bu tür durumları engellemek için bu mahalle kreşi uygulamasını yapacağız.