Özcan’dan Metin’e alkol ruhsatı cevabı

Haber: N. Halid Altundal

Geçtiğimiz hafta DSİ Gölköy Tesislerine gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin’in kamuoyunda tartışma konusu haline gelen alkol ruhsatı konusuyla ilgili, “Tanju Bey ‘Görevim boyunca ben Alkol ruhsatı vermiyorum’ desin, bitsin alkol polemiği” açıklamalarına Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan cevap verdi.

Bakan Yardımcısı Metin’le telefonda görüştüklerini söyleyen Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Bana ‘bu alkol meselesi ne?’ dedi. Bende bir bardak suda fırtına kopartıyor bazı arkadaşlar dedim. ‘Bazı arkadaşlar derken’ dedi. ‘Hani alkolü Bolu’da haram sayıp İstanbul’da haram saymayanları kastediyorum’ dedim. Gülüştük karşılıklı. ‘Çok mu alkol ruhsatı verildi?’ dedi, ‘Hayır’ dedim. ‘Şu ana kadar 2 tane alkol ruhsatı verildi. Belki 2-3 tane daha verilir totalde, o kadar’ dedim. Ondan sonra da yeni alkol ruhsatı verilmeyecek dedim. ‘2 tane mi sadece?’ dedi bana, ‘evet 2 tane’ dedim. Bütün olay bu” diye konuştu.

“SAYIN ERDOĞAN’A GİTSİN SORUNU KÖKTEN ÇÖZELİM”

Metin’in “Görevim boyunca alkol ruhsatı vermiyorum desin” sözlerini sonradan duyduğunu belirten Başkan Tanju Özcan konuyla ilgili açıklamasına şu sözlerle devam etti: “Bakın Bolu bir turizm şehir olacak. Diyoruz ki insanlar sokak başında alkol almasın, kapalı mekanlarda alsın. Biz tedbirlerimizi alalım. Birinci sebep bu. İkincisi turizm şehri olacak diyoruz. Bolu’ya her yıl milyonlarca insan gelsin hedefimiz var. Bu gelecek insanların bir kısmı bu tür mekânları tercih ediyor. Ne yapalım ‘yok elimizde mi?’ diyelim. Bana böyle sözler ver demesini tuhaf karşılıyorum. Onun Genel Başkanı ülkemizin Cumhurbaşkanı, kararname çıkarma yetkisi var. Sayın Erdoğan’a gitsin, sorunu kökten çözelim. Bir kararname ile Türkiye’de alkol yasaklansın, tartışması da bitsin.”

“POLEMİK MALZEMESİ YAPANLAR ALKOL KULLANIYORLAR”

“25 senedir İstanbul’da AK Partili başkan vardı” diyen Başkan Özcan açıklamasında ayrıca, “25 senedir İstanbul’da binlerce alkollü mekan açıldı. 25 yıldır Ankara’yı Melih Gökçek yönetiyordu, yine Melih Gökçek döneminde Ankara’da binlerce alkol ruhsatı verildi. Konya hala AK Parti’de; biz iki tane verdik toplam, Konya seçimden bu yana belki 100 tane verdi. Bursa büyükşehir, hala AK Parti’de gitsin baksın bakalım. Şu ana kadar sadece bir AVM’de iki noktaya ruhsat verildi. Vatandaşlarımızın çekinceleri bizde daha fazla var. Dolayısıyla bizim için sadece belli bir bölge içinde olması yetmiyor. Ayrıca GBT sorgulaması yapar gibi de yapıyoruz. Ama artık bu tartışmayı bir tarafa bırakalım. Türkiye’de alkol satışı serbest. Biz de diyoruz ki sokakta içmesin insanlar, çoluk çocuğun gözünün önünde; kapalı mekanlarda güvenli mekanlarda çocukların giremeyeceği mekanlarda olsun diyoruz. Ama bir bardak suda kıyamet koparıyorlar. Alaaddin Bey döneminde verilen alkol ruhsatı sayısı benim dönemimde verilenin birkaç fazlası. Bu konuyu polemik malzemesi yapanlar da, maalesef siyaseten polemik malzemesi yapanlar da hem kendileri alkol kullanıyorlar hem de bu konudan siyasi rant elde etmeye çalışıyorlar. Biz bu konuya siyasi olarak bakmıyoruz. Biz Bolu’nun turizm şehri olması noktasında gerekli olan ne varsa bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bir de dediğimiz gibi insanların sokaklarda, dağ başlarında çoluk çocuğun gözü önünde bu alkolü almasını engellemeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.