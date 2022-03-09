Özcan’dan Milli Eğitim Müdürlüğüne rest



Haber: C. Kutay Aykan

Belediye Başkanı Tanju Özcan, saban belediye ye gelirken Sakarya İlkokulu ile İzzet Baysal Anaokulunun oradan geçerken gördü manzara karşısında şok olduğunu belirterek; “Her iki okulun duruma gerçekten bir felaket. Sanki okulun binasına bomba düşmüş gibi. Burayı resmen Rusya tarafından bombalanan Ukrayna binalarını andırıyor” dedi.

DERHAL MÜHÜRLENSİN

Okul binasının kendilerinden izin almadan güçlendirme yapıldığı konusu da değinen Başkan Özcan; “Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü kafasına göre burada iş yapamaz. Tadilat ruhsatı bile alınmamış. Bir satır başvuruları bile yok. Buranın ruhsatı yok. Milli Eğitim Müdürlüğü nasıl olurda burada kafasına göre iş yapar. Önce mevzuatı bir öğrensinler. Ruhsat alınana kadar Sakarya ilkokulu ile İzzet Baysal Ana Okulunun güçlendirme çalışmasını durdurulmasının ve mühürlenmesini istiyorum” dedi.