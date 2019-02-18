Özcan’dan minik öğrencilerle dans gösterisi

Haber: C. Kutay AYKAN

Seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren CHP Bolu Belediye Başkan Adayı Tanju Özcan Sakarya İlkokulu Okul Aile Birliği'nin düzenlediği etkinliğe katıldı. Etkinlikte açıklamalarda bulunan Özcan "Allah nasip eder 31 Mart'ta belediye başkanlığı görevini bize tevdi ederseniz, şuna emin olun bundan çok daha güzel bir Bolu'da yaşayacaksınız ve çok daha mutlu olacaksınız. Sokaklarında gençlerimizin şarkılar söylediği, Türkiye'de parmakla gösterilen, herkesin keşke Bolu'da yaşasaydım diyeceği bir Bolu inşa etmeye çalışacağız. Bu seçim bir parti seçimi değil, ben herkesin belediye başkanı olmaya talibim. Kimseyi ayırmadan, kimsenin ekmeği ile oynamadan, kul hakkı yemeden, sizin çocuklarınızın güzel bir şehirde yaşayabilmesi için bu göreve talibim" dedi. Özcan daha sonra minik çocuklarla birlikte dans ederek çocuklarla birlikte eğlendi.