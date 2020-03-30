Özcan’dan örnek hareket

Haber: BMA

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar için İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile sokağa çıkma yasağı gelmesinin ardından ilimiz Mudurnu ilçesi Taşkesti beldesinde Belediye Başkanı Tahsin Özcan harekete geçti. Başkan Özcan’ın talimatı ile evden çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar için yardım paketleri hazırlatıldı. Yardım paketleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere muhtarlara teslim edildi.

Öte yandan pazar yerinde temel gıda maddesi satışı Belediye tarafından alınan tedbirler çerçevesinde devam etti. Evden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçları zabıta ekiplerince ulaştırıldı.