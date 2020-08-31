Özcan’dan ÖTV zamlarına tepki

Haber: Volkan Yılmaz

30 Ağustos tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan yeni ÖTV oranlarıyla birlikte yerli üretim giriş seviyesinde olan otomobillerin fiyatlarında yüzde 3 ila 6 arasında indirim olurken, ithal ve motor hacmi yüksek olan otomobillerde ise bu durum yüzde 13 ila 20'nin üzerinde artışı beraberinde getirdi. Cumhurbaşkanı kararıyla yapılan bu değişimle birlikte yüzde 45 ve 50’lik yani en alt ÖTV dilimlerinde matrah tutarları 15 bin TL arttırılarak 70 bin TL’den 85 bin TL’ye çıkarıldı. ÖTV yüzdeleri ise 60’dan 80’e, 100’den 130’a, 110’dan 150’ye ve 130’dan da 220’ye çıkarıldı.

ÖTV zamlarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösteren CHP Bolu Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Okay Özcan, “Gelen bu zamların ardından en çok ikinci el pazarı etkilenecektir. Pandemi sürecinde zaten insanların ekonomik olarak alım gücü düştü. Yerli ve milli araba diye yola çıkılmıştı fakat bu zamlardan sonra vatandaşlar ikinci el araba bile alamaz hale geldi” ifadelerini kullandı.