Özcan’dan rezil habere çok sert tepki

Haber: N. Halid Altundal

Kurban Bayramı öncesinde bazı yayın organlarında yer alan “Bolu Belediyesi’nde Grup Seks Skandalı” başlıklı rezil habere tepkiler dinmek bilmiyor. Yayınlanmasının ardından birçok basın mensubunun tepkisini çeken haber sonrası Belediye Başkanlığı tarafından suç duyurusunda bulunulacağı bildirilmişti. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da rezil haberle ilgili sert açıklamalarda bulundu. Başkan Tanju Özcan rezil haberle ilgili açıklamasında, “Maalesef kendilerine gazeteci diyen iki tane aklı kıt, artık kişisel ihtirasları, hırsları her türlü duygusunun önüne geçmiş iki vatandaş haber yapmış geçen, sözde haber. Yok belediyede grup seks skandalı. Arkadaşlar çok büyük utanç duydum bundan ve bunu yapanlar ‘gazeteciyiz’ diye ortada dolaşıyorlar. Ama bütün belediye çalışanı kardeşlerimizi zan altında bırakıyorlar. Olmayan bir olayı varmış gibi yapıyorsun, adına haberci diyorsun ayıptır ya. Bunun hesabını nasıl verecek bilmiyorum” dedi.

AK PARTİLİLERE ÇAĞRI: “BU KONUYA DAHİL OLMANIZ LAZIM”

Belediye Başkanlığı olarak her iki kişiyle alakalı suç duyurusunda bulunduklarını bildiren Başkan Özcan konuyla ilgili olarak ayrıca, “Olayın AK Partili Belediye Başkanı zamanında geçtiğini iddia ediyorlar. AK Parti Meclis Üyeleri olarak hatta AK Parti İl Başkanlığı olarak da sizin de bu konuya dahil olmanız lazım. Sessiz kalmayın arkadaşlar, bir sürü insanın hakkıyla gidersiniz bu görevden. Ben sizden bunu özellikle istirham ediyorum. Bu arkadaşlara el altından, açık bir şekilde destek veren insanlar var; para vererek, reklam vererek… Onlar da bakalım bu şeyin altından nasıl kalkacak?” ifadelerini kullandı.