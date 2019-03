Özcan’dan seçmene çağrı

Haber: Gönül Olutürk

31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimler öncesi çalışmalarını sürdüren Tanju Özcan, partililerle birlikte organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Başoğlu Kablo fabrikasını ziyaret etti. İşçilerle birlikte yemek yiyen Özcan daha sonra çalışanların sıkıntılarını dinledi.

Bolu'nun kim tarafından yönetileceğine karar verilecek bir seçim olduğunu belirten Özcan, "Yerel seçimde bizi Bolu'dan yönetecek olanları seçiyoruz. O yüzden bu ülke genelinde yapılan bir seçim değil. Bolu'nun kim tarafından yönetileceğine, nasıl yönetileceğine ilişkin bir seçim. Bu ayrımı iyi yapmanızı bekliyorum. Bolu'yu ne Recep Tayyip Erdoğan, ne Kemal Kılıçdaroğlu, ne de Devlet Bahçeli yönetecek. Burada seçeceğimiz başkan ile ilgili ne vaat ediyor Bolu için ne öneriyor, bizim için ne öneriyor bunlara bakarak oyunuzu kullanmazı bekliyorum. Türkiye'de çok başarılı Ak Partili başkanlar var. CHP'li çok başarılı başkanlar var. MHP'li çok başarılı başkanlar var. Ama bunların tersi de var. Ak Parti'li olup çok başarısız olanlar var. CHP'li, MHP'li olup çok başarısız olanlar da var. Demek ki bu iş Belediye Başkanı olan kişinin karakteri ile ilgili, çalışkan olup olmamasıyla ilgili, adaletli olup olmaması ile ilgili, haramı helali bilen birisi olup olmaması ile ilgili tercihinizi bunlara göre yapmanızı bekliyorum" dedi.

"MAKAM MEVKİ DERDİMİZ YOK"

Hiç bir zaman makam mevki derdinin olmadığını ifade eden Özcan konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Bazıları neden aday oldun diyor. Bizim makam mevki gibi bir derdimiz yok. Biliyorsunuz milletvekili olarak yeniden seçildim. Milletvekilliği yeni sistemde çok rahat. Makam olarak Belediye Başkanlığının üzerinde. Ama ben çalışmak istiyorum ihmal edilmiş olan Bolu'yu güzel bir şehir haline getirmek istiyorum bunun içinde adayım. Neden aday oldum sürekli olarak belediyenin eli gariban vatandaşın cebinde olduğu için. Bolu olarak Türkiye’nin en pahalı suyunu kullanıyoruz. 4,70 TL metreküpü en ucuzu da Isparta'da orada da metreküpü 1 TL. Yani Isparta'daki vatandaştan yaklaşık 5 kat daha fazla su ücreti ödüyoruz. Emlak vergilerine bakıyorsunuz Türkiye'nin en pahalı en parlak vergileri Bolu'da. En pahalı otopark ücretleri dolayısıyla en pahalı inşaat ücretleri Bolu'da. Edirne'deki bir vatandaştan toplam her yıl 500 TL belediyeye fazla para ödüyorsunuz. Edirne'deki 4 kişilik aileyi düşünün birde Bolu'da ki bir aileyi düşünün. Bolu'daki asgari ücretli aile Edirne'deki asgari ücretli bir aileden farklı olarak her yıl 2 bin TL belediyeye fazla para ödüyor bu da asgari ücretli birinin her yıl bir maaşını ekstra olarak belediyeye ödemesi demek oluyor. Allah nasip ederse 5 yılın sonunda Türkiye’nin en ucuz suyunu Bolu kullanacak. Türkiye'nin en pahalı emlak vergileri olmayacak. Otopark fiyatlarını düşürerek inşallah daire fiyatlarını da düşüreceğiz."