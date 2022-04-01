Özcan’dan Selahattin Demirtaş çıkışı!

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Haber Global ekranlarında yayınlanan Siyaset Özel programından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Haber Global'de Siyaset Özel programında Senem Tolunay Ilgaz’ın moderatörlüğünde gazeteci Faruk Aksoy ve Aytunç Erkin’in sorularını canlı yayında yanıtladı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 'Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemem' diyen Özcan, 'İmamoğlu ve Yavaş'ın kazanma ihtimali yüzde 100' ifadelerini kullandı.

“HDP BÜTÜN KÜRT VATANDAŞLARINI TEMSİL ETMİYOR”

Özcan’ın HDP ve Selahattin Demirtaş’la ilgili yaptığı açıklamalar dikkat çekti. “HDP terör örgütüyle bağlantılarını maalesef kopartamadı” diyen Özcan, “Kopartma konusunda da bir gayreti olduğunu ben göremiyorum. Terör örgütüyle arasına bir türlü mesafe koyamıyor. HDP bütün Kürt vatandaşlarını falan temsil etmiyor. Terör örgütüne karşı Kürt vatandaşlarımızın artık ciddi bir antipatisi oluştu. PKK'nın avukatlığını yapsın diye HDP'ye oy veriyor değil milyonlarca insan.” diye konuştu.

“DEMİRTAŞ’TAN NEDENSE UMUTLUYUM”

Özcan, Selahattin Demirtaş hakkında da şu ifadeleri kullandı; “Selahattin Demirtaş'ın neden cezaevinde olduğu, hangi gerekçeye dayandığını bilmiyorum. Sayın Demirtaş şunu söylemedi yıllardır, söylemeye çalıştı. Ben Sayın Demirtaş'tan nedense umutluyum. Ona biraz daha farklı bir gözle bakıyorum. Çünkü Sayın Demirtaş'ın 7 Haziran seçimlerinden sonra 'PKK denen örgüt' diye başlayan bir konuşmasını çok iyi hatırlıyorum. İmralı notlarına bakınca terör örgütü lideriyle ne kadar ters düştüğünü, Kandil'in yöneticileriyle ne kadar ters düştüğünü görüyorum. Sayın Demirtaş'ın cezaevinden çıkar çıkmaz şunu söylemesini umuyorum. 'Örgüt silah bıraksın, devlet bunun karşısında bir af çıkarsın ve bu sorunu görüşmek üzere ilk randevuyu Sayın Bahçeli'den istiyorum' demesini bekliyorum.”