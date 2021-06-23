Özcan’dan talimat “israf etmeyeceğiz



Haber: Aysun Beykoz

Bolu Belediyesi tarafından geçtiğimiz hafta başlatılan Yukarı Çarşı yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalar kapsamında zeminden sökülen taşların israf edilmemesi konusunda hassas olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu taşların zarar görmemesi için özenle sökülerek Bolu Belediyesi tarafından yeni yapılacak olan Ek Hizmet Binası’nda kullanılması talimatı verdi.

“Buradan çıkan taşlar hiçbir şekilde israf edilmeyecek”

Çalışmaları yerinde inceleyen Bolu Belediyesi Fen İşleri Müdürü Adnan Demirel ise gerçekleştirilecek çalışmalar ile ilgili bilgiler de vererek; “Yukarı Çarşı yenileme çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Burada elektrik, içme suyu, yangın hatları, yağmur suyu ve kanalizasyon hatları tamamen yenilenecek. Yani burada alt yapı anlamında kapsamlı bir çalışma gerçekleştireceğiz. Bunun yanında toplam 12.000 m2’lik bir taş yenileme işlemi gerçekleştireceğiz. Başkanımızın talimatıyla, buradan çıkan taşları da hiçbir şekilde israf etmeyeceğiz ve Fen İşleri ile Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzün yer alacağı yeni Belediye Ek Hizmet binamız da kullanacağız. Bu kapsamda hem bu taşları ziyan etmemiş olacağız hem de belediyemize ekonomik anlamda büyük bir katkısı olacak. Kısa süre içerisinde de Yukarı Çarşı hak ettiği güzel görünüme de kavuşacak” diye konuştu.