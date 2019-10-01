Özcan’dan “TÜGVA” açıklaması

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile ilgili düzenlendiği toplantıda basın mensuplarının da sorularını cevapladı. TÜGVA ile ilgili soruyu cevaplayan Başkan Tanju Özcan, kamuoyuna önemli açıklamalarda bulundu.

TARİKAT VE DERNEKLERE YARDIM KESİLDİ

TÜGVA ile ilgili sürecin devam ettiğini belirten Başkan Özcan konuyla ilgili olarak “Parkın tamamını işgal ediyorlardı. Sınırları içine çektik. Benim hala içime sinmiyor. Orada hala bağlayıcılığı olan bir protokol var. Önümüzdeki günlerde onun durumunu yeniden ele alacağız. Bolu Belediyesi’nde bazı tarikat ve cemaatlere yapılan yardımlar vardı. İsim vermiyorum. Kiraları ödenen yerler vardı. Bunların tamamını kaldırdık. Bolu Belediyesi şu andan itibaren hiçbir tarikata ve derneğe ayni ile nakdi yardım yapmıyor. Bunu bilmenizi istiyorum” diye konuştu.