Özcan’dan yağış değerlendirmesi:

Haber: Esra Öztürk

Geçtiğimiz gün gece başlayan yoğun sağanak yağışın yarattığı tahribat ve diğer olumsuzluklar gün ışığıyla birlikte açığa çıktı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da çok sayıda su baskınının yaşandığı ilimizde konuyla ilgili verileri paylaşmak için bir basın toplantısı düzenledi. “DAHA FAZLASI EN SON 11 KASIM 1938’DE YAĞMIŞ” Bolu Belediyesi binasındaki makamında gerçekleştirdiği basın toplantısında Başkan Tanju Özcan, Bolu’da 1938 yılından bugüne kadar böyle bir yağış olmadığını belirterek, “Belki farkına vardık, belki varamadık ama dün gece tam anlamıyla Allah bizi korumuş. Dün gece Bolu Merkez’de metrekareye düşen yağış 61,5 kilo. Bu yağıştan daha fazlası en son 11 Kasım 1938’de yağmış Bolu’ya. 11 Kasım 1938’den sonra bir günde ortalama aldığı yağış itibariyle en yüksek yağışı dün gece almışız. Çele bölgesinde bu 78,5 kilograma kadar çıkmış. Mücavir saha haricinde Bolu Belediye sınırı yaklaşık 7 bin 500 hektar. Bu da demektir ki, 75 milyon metrekare, Bolu’daki mahallelerin toplam alanına düşen yağış, 4 milyon 612 bin 500 kilo. Bunun yüzde 90’ı dört saat içinde yağmış, meteorolojiden aldığım bilgiye göre. 100 metrekareye 6 ton, 1000 metrekareye 61 ton yağış düşmüş, 10 dönümlük bir alana 600 tonluk bir yağış düşmüş.” İfadelerini kullandı. “BİZİM 135 GÜNDE ŞEHRE VERDİĞİMİZ SU…“ Sağanak yağış boyunca belediye sınırları içerisindeki alana yaklaşık 4 milyon 612 bin ton su düştüğüne dikkat çeken Başkan Özcan, açıklamasının devamında ayrıca, “Biz şehre içme suyu olarak saniyede 400 litre su veriyoruz. Bu bir dakikada 24 bin litre yani 24 ton su veriyoruz. Bir saatte 1440 ton su veriyoruz. Bir günde de 34 bin 560 ton su veriyoruz. Mahallelerden ibaret belediye sınırına düşen su 4 milyon 612 bin 500 ton. Bizim 135 günde şehre verdiğimiz su yaklaşık 4 saatte gökten şehre inmiş. Olayın büyüklüğü bu. O yüzden Allah bizi korumuş diyoruz” diye konuştu. “BENİM EVİMİN BODRUMUNU DA TAMAMEN SU BASTI” Yaşanan sorunların ardından alt yapının zayıf olduğu bölgeleri tespit için çalışmalara başladıklarını ifade eden Başkan Özcan açıklamalarına şu şekilde devam etti: “Bu bize bir uyarı oldu. 200 civarında ev ve işyerinden su baskını ihbarı aldık. Bunlardan birinin mağduru da benim, benim evimin bodrumunu da tamamen su bastı. Bu belki 20 yılda, 30 yılda, 50 yılda bir karşılaşılan bir şey ki 11 Kasım 1938’den bu yana ki, yaklaşık 81 yıl geçmiş. Bu kadar süre içinde dün gece en büyük yağışı almışız. Altyapı konusunda eksiklikler de bu vesile ile ortaya çıkmış oldu. Biz hangi bölgelerde su baskınlarından dolayı zarar oluştuğunu tespit ediyoruz ve oralardaki altyapıyı da yeniden ele almak durumundayız. Bu yağış bir 4 saat daha devam etseydi, maalesef Bolu’muzun ana arterlerinde büyük dereler oluştuğuna, hatta sadece mal kaybı değil, can kayıplarına da yol açabileceği ortada. Allah bizi korumuş. Belki bu 80 yıldır ilk defa böyle yağmış, ama 8 gün sonra yağmayacak anlamı da çıkmaz. Bizim her zaman hazırlıklı olmamız gerekiyor. Evlerinde ve işyerlerinde zararı olanların tespitlerini ekiplerimiz yapmaya çalışıyor.” “ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ” Belediye Başkanı Özcan açıklamasının sonunda ise, “Önümüzdeki süreçte zarar görenlerle ilgili belediyenin hizmet kusuru olduğu tespit edilen vatandaşlarımızla ilgili de biz üzerimize düşeni yapacağız. Belediyenin bu işte hizmet kusuru varsa bunu tespit edeceğiz. Bu zararları hızlı bir şekilde kendi payımıza düşen nispette karşılamaya çalışacağız. Bolumuza geçmiş olsun” dedi.

Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2019, 17:38