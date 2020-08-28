Özcan’dan Zafer Bayramı mesajı

Haber: C. Kutay Aykan

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Özcan, Bolu halkının bayramını kutlayarak şu ifadelere yer verdi: “30 Ağustos Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi Zaferi, tarihe gömülmek istenen bir milletin, adeta küllerinden yeniden doğuşunun, uçurumun kenarından dönerek kendisine yeni bir yol çizişinin ifadesidir. Bu büyük zafer aynı zamanda Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde milletimizin canından daha aziz bildiği vatan topraklarında hür ve bağımsız yaşama iradesinin tüm dünyaya ilanıdır. Bugün bizlerin en büyük görevi, aziz vatanımız ve milletimizin güvenliği için gözünü kırpmadan şehit ve gazi olan kahramanlarımızın emanetlerine kararlılıkla sahip çıkmaktır.

Bu vesile ile Milli Kurtuluş Savaşımızı tarihte eşi benzeri görülmemiş bir zaferle taçlandıran, her aşaması vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu 30 Ağustos Zaferi’nin 98’nci yıldönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ülkemiz için canlarını hiç düşünmeden feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimize sağlıklı ve hayırlı bir ömür diliyorum.”