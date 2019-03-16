Özcan’ı Türk Bayrakları ile karşıladılar

Haber: Gönül Olutürk

Tanju Özcan, Sümer Mahallesinde bulunan bir düğün salonunda vatandaşlarla bir araya geldi. Sümer ve Tepecik Mahallesi sakinlerinden oluşan yaklaşık 500 kişi tarafından Türk bayrakları ile karşılanan Özcan, vatandaşlarla tek tek selamlaştı. Gördüğü kalabalık karşısında çok mutlu olduğunu belirten Özcan, gerçekleştireceği projeleri anlattı. Sinevizyon gösterisi ile başlayan programda konuşan Özcan, “Bolu’yu Türkiye’nin en güzel şehirlerinden biri haline getirebilmek için belediye başkanlığına aday oldum. Hep birlikte bu şehri güzelleştireceğiz” dedi.

“KUL YAPIMI ESERLER KAZANDIRACAĞIZ”

Bolu’nun en pahalı hizmetleri kullandığını belirten Özcan, “Bu hizmetleri ucuzlatacağız. Bolu Türkiye’nin en ucuz suyunu içecek. Ayrıca yıllardır ne turizm şehri ne de sanayi şehri olamadık. Biz Allah vergisi güzelliklerin dışında Bolu’ya kul yapımı eserler kazandıracağız. Şehrin merkezine turist getirerek hem esnafımızın daha çok kazanmasını hem de şehrimizin güzelleşmesini sağlayacağız. Eskişehir gibi büyük parklar, müzeler, kültür sanat merkezi yaparak Bolu’yu çok daha yaşanabilir bir şehir haline getireceğiz. Bolu’muza ikinci organize sanayiyi kuracağız. Otobanın çevresinde tarımsal alan vasfını yitirmiş alanlarda kuracağımız organize sanayi için yatırımcılarla görüşerek fabrikalarını buraya taşımalarını sağlayacağız. Bu sayede işsizlik oranını da düşüreceğiz” diye konuştu.

“HANGİ PARTİ OLURSA OLSUN GELEN PARA DEĞİŞMEZ”

“Tanju Özcan seçilirse Ankara’dan gelen para azalır” şeklinde algı yaratılmaya çalışıldığını ifade eden Özcan, “Ankara’dan şehirlere tek bir kalem altında para gelir. Bu da iller bankası payıdır. Hangi parti olursa olsun, kim seçilirse seçilsin bu para değişmez. Çünkü bu yardım şehrin nüfusuna göre gelir. Bolu’nun nüfusu 168 bin ise bu sayıya göre belirlenen rakam 12 eşit taksitle belediyeye gelmektedir. Yani 10 Mart’ta Alaaddin Yılmaz’a ne kadar geldiyse, Allah nasip eder vatandaşımızın teveccühü olurda seçilirsek 10 Nisan’da da bize o kadar para gelecek” şeklinde konuştu.

“SURİYELİLERE YARDIM YAPILMAYACAK”

Suriyeliler konusunda çok hassas olduğunu açıklayan Özcan, konuşmasını şu şekilde tamamladı: “Belediye olarak bir tek Suriyeliye yardım etmeyeceğim. Çünkü ben Suriyelilerin değil Boluluların belediye başkanı olacağım. Kendi yoksul vatandaşının yanında olacağım. Ayrıca iş yeri açma ruhsatı da vermeyeceğim. Çünkü Bolu’ya yerleşsinler istemiyorum. Yıllar önce meclis kürsüsünden de söylemiştim bir Suriyeli mafyası ile karşı karşıya kalacağız diye. Şüphelerim de yanılmadım. Geçtiğimiz günlerde Bolulu bir kardeşimizi bıçakladılar.”

Toplantının sonunda ise vatandaşlar Özcan ile fotoğraf çektirebilmek için dakikalarca sıra bekledi.