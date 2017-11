Haber: Semih BAYKAL

Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Merkez İlçe Kongresi, İl Kültür Müdürlüğü salonunda Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı Umut Oran, CHP Grup Başkan Vekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Balıkesir CHP Milletvekili Namık Havutça, CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu, teşkilat başkanları ve parti üyelerinin katılımları ile gerçekleşti. Kongre Tanju Özcan’ın istediği gibi tek liste üzerinden giden CHP’de merkez ilçe başkanlığı Ersan Türkoğlu getirildi. Kongreye, Oran ve Özkoç’un konuşmaları damga vurdu.

“KAHPE KURŞUNLARLA ŞEHİT EDİLİYORLAR”

Oylama öncesi söz hakkı alarak konuşma yapan CHP Grup Başkan Vekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un hedefinde terör ve şehitler vardı. Özkoç, ‘Benim ülkemin evlatları kahpe kurşunlarla şehit ediliyor” diyerek; “Evladının ölümünü izleyip vatan sağ olsun diyen annelerimiz var. Benim ülkemin gençleri okuyup birçok bilim adamından daha başarılı olabilecek hale geliyorlar. Türkiye’de büyük başarıların üzerine imza atacakken askere gidip hain kahpe kurşunlarla şehit ediliyorlar. Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu ilk cumhuriyet dönemlerinde ışıl ışıl parlayıp, uçağını, tarımını her şeyini yapan ülkem. Şimdi 3 – 4 tane babayiğit arıyorlar araba yapması için. Elinde hiçbir şey yokken her şeyi yapabilen benim güzel ülkemi, yok etmek için Amerikan emperyalistlerle bir araya gelip Büyük Ortadoğu Projesi’nin eş başkanıyım diyen eş benzeri görülmemiş Müslüman soykırımına göz yuman Recep Tayyip Erdoğan’a teslim edilmiş zavallı ülkem. Fakat sizlere, her vatandaşımızı Mustafa Kemal Atatürk’ün huzurunda söz veriyorum ki teslim olmayacağız. And olsun ki AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yargılanana kadar devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“5 DAKİKADA YAŞANANLARI DÜŞÜNÜN”

Özkoç sonrasında söz hakkı alan Umut Oran ise dünyadaki teknolojik gelişmelere değinerek en yakın zamanda yakalamamız gerekiyor dedi. Oran şu şekilde konuştu; “Düşünün dünyada 5 dakikada yaşananları düşünün. Her beş saniyede bir Nike firması 300 dolarlık satış yapıyor, yeni çocuklar dünyaya geliyor ve bir yerlerde insanlar ölüyor. Teknoloji, yapay zeka, endüstriyel işler sürekli gelişiyor. Geride kaldık ve yetişmemiz gerek. Milletvekili olduğu dönemlerde Venedik parlamentosuna davet edildim. Benim gündemimde balyoz vardı. Anlattıktan sonra konuşma yapanlarda mahkemelerde robot hakim kullanılmalı mı kullanılmamalı mı onu tartışıyorlardı. Bizim arkada değil yetişmemiz lazım. Partimizin en yaşlı üyesi olan Mustafa amca bizi ölmeden bir kez daha iktidar görmek istediğini söyledi. İnşallah görecek.”

HAVUTÇA’DAN ÖZCAN’A ÖVGÜ

Milletvekili Havutça ise Özcan’dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Havutça; “Bolu Beyi’ne karşı çıkan Köroğlu’nun nasıl olduğunu arkadaşım Tanju Özcan’a bakınca anlıyorum. Bir keresinde meclisimizde gündem Ege adalarıydı. Tanju bey rest çekerek siz gitmezseniz ben gidip o bayrağı asacağım dedi. Meclis çıkışında bunu değerlendirirken Tanju yanımıza gelerek ben her şeyi göze aldım yapacağım, vururlarsa da vursunlar dedi. O zaman kendisinin ne kadar cesur mert biri olduğunu anladım” dedi.

KONGRELER ARASI DOSTLUK

Gerçekleşen CHP Merkez İlçe Kongresinde, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Eker’in jesti gözlerden kaçmadı. Eker katılamadığı kongreye çelenk yollatarak rakibine başarılar dilerken kongrenin hayırlara vesile olmasını istedi.

Konuşmalar sonrası yapılan oylama Ersan Türkoğlu ve yönetimi Merkez İlçe Başkanlığı ve teşkilatı görevine geldi.