Haber: BMA

Milletvekili Ercoşkun, yaptığı açıklamada, şunları söyledi; "Yolla alakalı çalışmalar ihale edildi. Yalnız kış döneminde şantiyeler kapanıyor. Baharla birlikte şantiyeler yeniden açılıyor. Mudurnu yolu için ihale süreci sonrası, müteahhidin malzeme teminiyle alakalı problemler yaşandı. Ve tüm bunlar uzun bir gecikmeyle çözüldü. İhale süreci sonrası bitirilen önemli en önemli iş Tepe Karakolu'nda meydana gelen heyelanın ve zararlarının ortadan kaldırılmasıyla alakalı yapılan çalışmalar. Bu bölgede 190 civarı fore kazık çakılarak kayma engellendi. Tepe Karakolu'ndan Mudurnu istikametine doğru sıcak asfaltla yol genişletilerek yapıldı. Diğer taraftan Tepe Karakolu'ndan Bolu istikametine ise mevcut yol yapımı, Dereiçi mevkisinde hemen hemen tamamlanmak üzere. Fakat burası da Mudurnu yolunu kullananlar tarafından göz teması sağlanmadığı için sanki hiçbir çalışma yapılmıyormuş gibi algılanıyor.”

"MUDURNU-BOLU KARAYOLUNDA YENİ BİR YOL YAPIYORUZ!”

Açıklamasının devamında Ercoşkun; “ Ama aslında büyük bir çalışma Dereiçi mevkiinde tamamlandı. Şimdi bu kısmında Tepe Karakolu'yla bağlantısı yapılacak. Fakat burada en önemli vurgulanması gereken mesele, Mudurnu yolunun Bolu'nun ilçeleri arasında en fazla kullanılan yol olması. Ve bununla beraberde bir taraftan yolun kullanılmaya devam edilmesi, diğer taraftan da yol yapılmaya çalışılması. Bu da çok önemli bir zorluk oluşturuyor. Hem mevcut yol kullanılıyor, hem yeni bir yol yapılıyor. Bu çok kolay bir çalışma değil. Dolayısıyla bundan kaynaklı bazı sıkıntılar yaşanıyor" diye konuştu.

“BU HAREKET SADECE VE SADECE BİR KURNAZLIK ÖRNEĞİ”

Milletvekili Ercoşkun, uluslararası terörle mücadele sürecinde kamuoyunun birlik ve beraberlik sağladığı bir dönemde, yerelde demokratik platformlar dışına çıkılarak gerçekleştirilen eylem hareketinden dolayı vatandaşları sağduyuya davet etti. Milletvekili Ercoşkun, "Tanju Özcan'ın yaptığı bir kurnazlık. Çünkü zaten baharla birlikte şantiye tekrar çalışmaya başlayacak. "Ben eylem yaptım o yüzden yol çalışmaları başladı" demek, CHP'nin standart muhalefet anlayışının bir eseri. Görünen o ki, siyaset ve diğer demokratik platformlar dahilinde üretimde bulunamayan CHP, yine en iyi bildiği eleştirmekten öte bir adım atamıyor" dedi.