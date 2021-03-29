Özcan’la Aydın arasında siyasi atışma

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile AK Parti Milletvekili Arzu Aydın arasında Bolu Muhtarlar Derneği Genel Kurulunda siyasi atışma gerçekleşti. Başkan Özcan’ın milletvekillerini tenzih ederek söylediği, ‘CHP’li belediye olmaz, AK Partili belediye olmaz’ söylemine Milletvekili Aydın, hiçbir talebe partizanlık yaparak dönüş yapmadıklarını belirterek karşılık verdi.

ÖZCAN: “CHP’li belediye olmaz, AK Partili belediye olmaz”

Başkan Özcan yaptığı konuşmada, “Siyasiler ve Milletvekillerini tenzih ediyorum. Muhtarların ve belediye başkanlarının ortak bir tarafı var. Biz herkesin belediye başkanıyız, herkesin muhtarıyız. Bizim partimiz olur, muhtarların da partisi olur. Ama CHP’li belediye olmaz AK Partili belediye olmaz, İYİ Partili belediye olmaz, MHP’li belediye olmaz. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşlarıyız, ben olaya böyle bakıyorum. Dolayısıyla benim yanıma gelirken -ben buradaki hemen hemen her muhtarın siyasi görüşünü biliyorum, onlar beni biliyorlar yıllardır birlikte çalışıyoruz- Ne olur Cumhuriyet Halk Partili bir belediyeye geliyoruz diye gelmeyin. Hiç kafanızda öyle bir düşünce oluşmasın. Nasıl Valiliğe, devlet kurumu gözüyle bakıyorsanız belediyemize de böyle bakın. Ben bugüne kadar hiç ayrım yapmadım, bundan sonra da ayrım yapma niyetinde, arayışında olmayacağım” dedi.

AYDIN: “HERKESİN VEKİLİ OLDUĞUMU İFADE ETMEK İSTİYORUM”

Başkan Özcan’ın konuşması sonrası kürsüye çıkan Milletvekili Aydın ise Özcan’ın söylemine konuşmasına başlarken karşılık verdi. Aydın konuşmasında, “Belediye başkanımız gitti, ama şunun altını çizerek gitti; Kendisinin CHP’li olduğunu söyleyerek gitti. İl Başkanımız da burada. Bolu’nun Kazım abisi de… Ayrıca selamlıyoruz kendisini. Yalnız şöyle söyleyelim; kişi kendinden bilir işi. Söyleminde dedi ki; ‘Muhtarların ve belediye başkanlarının siyasi kimliği yoktur. Milletvekillerini tenzih ediyorum.’ Yani, milletvekillerinin siyasi partisi var. Ama zannediyorum orada bir şeyi unuttu. Şu an Bolu’da hani kendisi vekildi, millet ona oy vermişti, vekillik yap demişti, o istifa etmişti, belediye başkanı olmuştu da şimdi CHP’den bir milletvekili yok. Keza olsa bile, AK Parti milletin partisidir. AK partili vekiller milletin vekilidir. Dolayısıyla, bizim şu ana kadar görev yaptığımız süreç içinde -hiç kimse, buradaki muhtarlarımız da şahittir, Bolulu hemşerilerim de şahittir- hiçbir telefona, hiçbir talebe ‘Sen hangi partiye mensupsun?’ ya da ‘Sen hangi partidensin?’ söyleminde bir cevap ile geri dönüş olmamıştır. Orada bir hassasiyetimiz vardır. Bütün çalışma arkadaşlarımız ile birlikte tek hassasiyetimiz ve ilk sorumuz ‘Bolulu musun’ , ‘Bolu’da mı ikamet ediyorsun’dur. Onu sorarız. Şunu özellikle söylüyorum, herkes kendi yaptığı vekilliğin ya da kendisine düşen payenin hesabını versin. Yoksa ben ısrarla milletin partisinin vekili olarak, herkesin vekili olduğumu, burada herhangi bir parti ayrımı yapmadığımızı ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2021, 17:09