Haber: Gönül Olutürk

Ak Parti’de kongre heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak Seben’de ilçe kongresi düzenlendi. Düzenlenen kongrelerde konuşan AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, AK Parti’de kongrelerin doğum günü olduğunu ifade etti. Doğanay, “Kongreler bir doğum günüdür, bazen sancılı geçer, bazen gürültülü geçer, elhamdülillah AK Parti’de bunlar hiç olmadı. Biz böyle kongreleri kavgaların gürültülü kongrelerin hepsini adalet yürütüşüne çıkan Cumhuriyet Halk Partisi’nde görüyoruz. Böyle bir teşkilatın il başkanı olduğum için gurur duyuyorum. Uzun yıllar seçilmiş dava arkadaşlarımızla birlikte hizmet etmeyi nasip etsin” dedi.

“MUHTAR DAHİ OLAMAZ DEMİŞLERDİ SİYASİ HAYATINI BİTİRMİŞLERDİ”

Doğanay konuşmaya şöyle devam etti; “Bizler şanslıyız, çünkü bizler 2002 yılında Türkiye sıkıntılı bir süreçten geçtiği bir dönemde Türkiye’nin ekonomi olarak battığı bir dönemde İMF’ye gırtlağımıza kadar borcumuz olan bir dönemde, hastane köşelerin herkesin itelendiği bir dönemde, doktorlardan randevu almak için önce muayenehaneden randevu almak gereken bir dönemde, yol bulamadığımız bir dönemde, dünyada söz sahibi olamadığımız bir dönemde, İMF görevlisini devlet erkanının karşıladığı bir dönemde, bu ülke kendi içinden birini lider olarak ortaya koydu. O lider, bundan sonra söz milletindir dedi ve 0 2002 yılında dava arkadaşları ile birlikte yola çıktığında hiç kimse inanmamıştı. Muhtar dahi olamaz demişlerdi siyasi hayatını bitirmişlerdi. Ama öyle bir gün geldi ki, bu millet işte o koca reisin uzun adamın arkasında davasına sahip çıktı 2002 yılında AK Parti’yi iktidar yaptı. AK Parti’yi iktidar yapan bu aziz millete şükranlarımı sunuyorum. Onların ve sizlerin önünde saygı ile eğiliyorum.”

“BU MİLLET RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A OY VERİYOR”

Doğanay; “Türkiye’de 16 yılda bir çok şey değişti, sağlıkta çağ atladık, yollarda yapılamaz denileni yaptık, dağları tünelleri aştık. Ankara’dan, İstanbul’dan Mengen’e gelenler su bidonları ile gelirdi, çünkü Ankara’da, içecek su yoktu. O günlerden bu günlere geldik. Bunları yapacağız bunu da milletin başına kakmayacağız. Çünkü bu millet bize 16 yıldır kesintisiz bir şekilde destek veriyor. Bu millet bir partiyi iktidar yapmayı da bilir, iktidardan indirmeyi de bilir. Geçmişte bunun örneklerini gördük. Anavatan Partisi’ni, Doğru Yol Partisini hatırlayalım. Hiç birinin şu an esamesi yok. Bizim bütün seçimlerden neden galip çıktığımızın sebebi şudur, bu millet bize oy vermiyor, bu millet Recep Tayyip Erdoğan’a oy veriyor” dedi.

“AK Parti’nin kurallarına herkes uymak zorunda”

Son olarak Doğanay; “AK Parti’nin kurallarına herkes uymak zorunda, ben AK Parti’nin aldığı kararlara göre hareket etmiyorum diyen herkesle, şahsım da dahi olsa yolumuz ayrılır. Bundan sonraki kural böyle işleyecek. Bunu seçilecek, seçilmiş herkesin bilmesi gerek. Milletimize efendi olmayacağız millete hizmetkar olacağız” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Seben’de tek aday olan mevcut başkan Hüseyin Özçelik tekrar İlçe başkanlığına seçildi.