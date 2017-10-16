banner133

banner101

16 Ekim 2017 Pazartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Özçelik güven tazeledi

    Ak Parti’de Seben’de düzenlenen ilçe kongresinde yapılan seçimde mevcut başkan Hüseyin Özçelik güven tazeledi.

    16 Ekim 2017 Pazartesi 14:48
    Bu haber 55 kez okundu
    Özçelik güven tazeledi

    Haber: Gönül Olutürk

    Ak Parti’de kongre heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak Seben’de ilçe kongresi düzenlendi. Düzenlenen kongrelerde konuşan AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, AK Parti’de kongrelerin doğum günü olduğunu ifade etti. Doğanay, “Kongreler bir doğum günüdür, bazen sancılı geçer, bazen gürültülü geçer, elhamdülillah AK Parti’de bunlar hiç olmadı. Biz böyle kongreleri kavgaların gürültülü kongrelerin hepsini adalet yürütüşüne çıkan Cumhuriyet Halk Partisi’nde görüyoruz. Böyle bir teşkilatın il başkanı olduğum için gurur duyuyorum. Uzun yıllar seçilmiş dava arkadaşlarımızla birlikte hizmet etmeyi nasip etsin” dedi.

    “MUHTAR DAHİ OLAMAZ DEMİŞLERDİ SİYASİ HAYATINI BİTİRMİŞLERDİ”

    Doğanay konuşmaya şöyle devam etti; “Bizler şanslıyız, çünkü bizler 2002 yılında Türkiye sıkıntılı bir süreçten geçtiği bir dönemde Türkiye’nin ekonomi olarak battığı bir dönemde İMF’ye gırtlağımıza kadar borcumuz olan bir dönemde, hastane köşelerin herkesin itelendiği bir dönemde, doktorlardan randevu almak için önce muayenehaneden randevu almak gereken bir dönemde, yol bulamadığımız bir dönemde, dünyada söz sahibi olamadığımız bir dönemde, İMF görevlisini devlet erkanının karşıladığı bir dönemde, bu ülke kendi içinden birini lider olarak ortaya koydu. O lider, bundan sonra söz milletindir dedi ve 0 2002 yılında dava arkadaşları ile birlikte yola çıktığında hiç kimse inanmamıştı. Muhtar dahi olamaz demişlerdi siyasi hayatını bitirmişlerdi. Ama öyle bir gün geldi ki, bu millet işte o koca reisin uzun adamın arkasında davasına sahip çıktı 2002 yılında AK Parti’yi iktidar yaptı. AK Parti’yi iktidar yapan bu aziz millete şükranlarımı sunuyorum. Onların ve sizlerin önünde saygı ile eğiliyorum.”

    “BU MİLLET RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A OY VERİYOR”

    Doğanay; “Türkiye’de 16 yılda bir çok şey değişti, sağlıkta çağ atladık, yollarda yapılamaz denileni yaptık, dağları tünelleri aştık. Ankara’dan, İstanbul’dan Mengen’e gelenler su bidonları ile gelirdi, çünkü Ankara’da, içecek su yoktu. O günlerden bu günlere geldik. Bunları yapacağız bunu da milletin başına kakmayacağız. Çünkü bu millet bize 16 yıldır kesintisiz bir şekilde destek veriyor. Bu millet bir partiyi iktidar yapmayı da bilir, iktidardan indirmeyi de bilir. Geçmişte bunun örneklerini gördük. Anavatan Partisi’ni, Doğru Yol Partisini hatırlayalım. Hiç birinin şu an esamesi yok. Bizim bütün seçimlerden neden galip çıktığımızın sebebi şudur, bu millet bize oy vermiyor, bu millet Recep Tayyip Erdoğan’a oy veriyor” dedi.

    “AK Parti’nin kurallarına herkes uymak zorunda”

    Son olarak Doğanay; “AK Parti’nin kurallarına herkes uymak zorunda, ben AK Parti’nin aldığı kararlara göre hareket etmiyorum diyen herkesle, şahsım da dahi olsa yolumuz ayrılır. Bundan sonraki kural böyle işleyecek. Bunu seçilecek, seçilmiş herkesin bilmesi gerek. Milletimize efendi olmayacağız millete hizmetkar olacağız” şeklinde konuştu.

    Konuşmaların ardından Seben’de tek aday olan mevcut başkan Hüseyin Özçelik tekrar İlçe başkanlığına seçildi.

     

     

     

    Anahtar Kelimeler: Ak, Parti’de, Seben’de, Düzenlenen, Ilçe

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Gürkan Dura Gürkan Dura FUTBOL GÖRECELİ BİR OYUNDUR
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir An itibariyle kendinizi değerli hissettiren ödüller oluşturun;
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Milli olan ne kaldı!
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Alaaddin Yılmaz’a Cevabımdır
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Bir Bela Daha
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR AKADEMİK YIL BAŞLADI
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TASMA!
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu YAŞATARAK ÖĞRETİM…
  • Mustafa Cop Mustafa Cop BOLULU“M.ZENGİN”İN”KILIÇARSLAN”DAKİ” TAŞINMAZI”NA… “M .AKSOY”UN İTİRAZINA…VE”SEYAHAT” E DAİR”NOTLAR”…
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Güçlü Ekonomi(?)
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Kısa Bir Tatilden Kalan İzlenimler
  • Nihal Eker Nihal Eker GÖLGEDE KALMIŞ DÜŞLER
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım GERÇEKLERDEN KAÇARAK ZİFİRİ KARANLIKTAN KURTULAMAZSINIZ
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR FUTBOLDA KURAL DEĞİŞİKLİKLERİ
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar Başkanda benim, Futbol Şube Sorumlusu da benim diyen zihniyetler ve İzlanda!!!
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Çocuğumla Nasıl İletişim Kurmalıyım?
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Gözlerden kaçanlar
  • Suat Tosun Suat Tosun BULUTLARI ANLAMAK
  • Makinist Makinist Biz Alaaddin Yılmaz’ın Ne dostuyuz ne de düşmanı
  • Aydın Hitit Aydın Hitit İYİ KÖTÜ ÇİRKİN
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR 2023’mü önemli yoksa 2039’mu?
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Yollar
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Çok ilginç Bakanlık bildirime kapatmış
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ MAİDE SURESİNİN 54. AYETİ ( X )
  • Bülent Dinçtürk Bülent Dinçtürk LAF CAMBAZI MÜHENDİSLİĞİ
  • ÖMER ERU ÖMER ERU YİRMİALTI AĞUSTOS SABAHI
  • Seyfi Alp Seyfi Alp Sezon başında Boluspor’a başarı dilerken
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129