Özdemir, açtı ağzını yumdu gözünü



Haber: Uğur Balaban

Bolu’da etkili olan kar yağışının ardından kent beyaz örtüyle kaplandı. Yoğun kar yağışıyla birlikte belediye ekipleri de iş makineleri ve 500 personelle karla mücadele için çalışmalara başladı. Belediye ekiplerinin karla mücadelede yetersiz kaldığına ilişkin eleştirilere tepki gösteren Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, “Bazı siyasi ve art niyetli kişiler evinde çayını kahvesini yudumlarken evinin penceresinden bakıp yolların açılmadığını söylüyor. Karla mücadelede çalışan arkadaşlara haksızlık yapılıyor. Ekiplerimiz sabah saat 05.00’dan itibaren sahada çalışıyorlar. Yolların açılmadığı ve tuzlama çalışması yapılmadığına ilişkin eleştiriler var. Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgilerin ardından kepçemizi ve greyderimizi arkadaşlarımızın emrine verdik. Kar yağışının başlamasıyla birlikte ekiplerimiz sahada çalışmaya başladı. Gece saatlerinde belki de son yılların en yoğun kar yağışı ile karşı karşıya kaldık. Yoğun bir şekilde karla mücadele çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizim ekiplerimiz sabaha kadar sahada çalışmalarını sürdürecekler.” diye konuştu.

KARLA MÜCADELEDE ÇOK BAŞARILI OLDUK

Yolları açmak için canla başla çalıştıklarını belirten Özdemir, şunları söyledi:

“Bazı kişiler kar yağsın ama, ekipleri havada yakalasın diye istiyor galiba. Öyle bir şansımız yok. Yoğun bir kar yağışı var ve bu güzellik. Ben böyle bakıyorum. Keşke hep böyle olsa. Bazı vatandaşlarımız ilginç bir şekilde araçlarını çıkartamadıklarını söylüyorlar. Gece yoğun bir kar yağdı ve siz o aracı oradan çıkartamayacaksınız. Biraz mücadele edeceksiniz biraz kar temizliği yaparak çıkartacaksınız. Dünyanın her yerinde bu böyledir. Ana artelleri ve yolları açmak için canla başla çalıştık ve çok başarılı olduk. Kimin ne dediğinin ne şekilde tarif ettiğinin bir önemi yok. Çünkü ben arkadaşlarımızın nasıl çalıştığını gördüm. Biz çalışıyoruz ne derlerse desinler. “ Özdemir, açıklamasının ardından karla mücadelesi yapan işçilere tek tek teşekkür ederek, onlara çay ikramında bulundu.