HABER:Aysun Beykoz

Yürüyüş esnasında,"Her şey vatan için", "Ne mutlu Türküm diyene", " gibi sloganlar atarak tekbir getiren vatandaşlar, belediye binasının önüne geldi. Yürüyüşe katılan Taşkesti Belde Belediye Başkanı Efrayim Özdemir, belediye binası önünde yaptığı konuşmada, birlik, beraberlik ve Afrin'deki askerlere destek olmak amacıyla bu yürüyüşü gerçekleştirdiklerini söyledi. Özdemir, belde halkıyla "tek bayrak, tek millet" sloganı ile harekata katılan askerlere selam gönderdiklerini de belirterek, "Vatan evlatlarımızla gurur duyuyoruz. Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olanlara rahmet, yaralı gazilerimize de acil şifa diliyorum" dedi.

Afrin için bir yardım kampanyası başlattıklarını da belirten Özdemir, kampanyanın sonunda toplanan yardımların Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacağını dile getirdi.



