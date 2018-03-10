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10 Mart 2018 Cumartesi
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    • Özdemir Başkandan güzel hareket

    Mudurnu ilçemiz Taşkesti beldesinde, Zeytin Dalı Harekatına destek için yürüyüş düzenledi. Beldede bulunan Bülent Ecevit Parkı önünde bir araya gelen vatandaşlar, burada harekata katılan askerler için dua ettikten sonra yürüyüş yaptı.

    10 Mart 2018 Cumartesi 11:00
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    Özdemir Başkandan güzel hareket
    HABER:Aysun Beykoz
    Yürüyüş esnasında,"Her şey vatan için", "Ne mutlu Türküm diyene", " gibi sloganlar atarak tekbir getiren vatandaşlar, belediye binasının önüne geldi. Yürüyüşe katılan Taşkesti Belde Belediye Başkanı Efrayim Özdemir, belediye binası önünde yaptığı konuşmada, birlik, beraberlik ve Afrin'deki askerlere destek olmak amacıyla bu yürüyüşü gerçekleştirdiklerini söyledi. Özdemir, belde halkıyla "tek bayrak, tek millet" sloganı ile harekata katılan askerlere selam gönderdiklerini de belirterek, "Vatan evlatlarımızla gurur duyuyoruz. Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olanlara rahmet, yaralı gazilerimize de acil şifa diliyorum" dedi.

    Afrin için bir yardım kampanyası başlattıklarını da belirten Özdemir,  kampanyanın sonunda toplanan yardımların Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacağını dile getirdi.

    Anahtar Kelimeler: Mudurnu, Ilçemiz, Taşkesti, Beldesinde, Zeytin

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