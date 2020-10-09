Özdemir engelli vatandaşları tek tek dinledi

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Belediyesi kentte engellilerin yaşamlarını kolaylaştıracak birçok çalışmaya imza atarken, Belediye Başkanlığı Sözcüsü Rasim Özdemir de engelli bireyleri yalnız ve sahipsiz bırakmıyor. Başkan Özcan adına sürekli engellilerle bir araya gelen Belediye Başkanlığı Sözcüsü Özdemir, geçtiğimiz gün kentte yaşayan bir grup engelli vatandaşla daha görüşme yaptı.

Karaçayır Mahallesi’ndeki Engelsiz Çay Bahçesi’nde çok sayıda engelli bireyin katılımıyla gerçekleşen buluşmada Başkanlık Sözcüsü Özdemir, engelli bireyler ile sohbet ederek hem Başkan Tanju Özcan’ın selamlarını iletti, hem de talep ve sıkıntılarını dinledi. Samimi havada gerçekleşen toplantıda engelli bireyler de Özdemir’e günlük hayatta yaşadıkları sıkıntıları anlatarak istek ve taleplerini ilettiler.

Özdemir ise iletilen tüm istek talep ve şikâyetleri tek tek not ederek, ardından söz konusu taleplerin karşılanması ve sorunların çözümü için ilgili müdürlük personeline talimat verdi.