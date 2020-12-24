Özdemir, “İlkesel anlamda bir anlaşmazlık”

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Mansur Şen’in istifası sonrası boşalan koltuğa İYİ Partili bir isim yerine Cumhuriyet Halk Partili Asuman Şentürk Tekin’in getirilmesinin ardından kamuoyunda çıkan tartışmalar yeni bir boyut kazandı. Ulusal medyada konuyla ilgili çıkan haberlere ‘İttifakta rant çatlağı’ başlıklarının atılması üzerine Bolu Belediye Başkanlığından açıklama yapıldı.

Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın şehir dışında olması dolayısıyla Başkanlık Sözcüsü ve Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir tarafından basın toplantısı düzenlendi. Başkanlık Sözcüsü Rasim Özdemir yaptığı açıklamada çıkan haberlere sert tepki göstererek Mansur Şen’in ayrılmasının ardından gelişen süreçle ilgili bilgiler verdi.

“SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ”

Özdemir yaptığı açıklamada, “Son günlerde belediye başkanlığı yönetiminde yaşanan görev değişikliği sonrasında ne yazık ki bazı yandaş medya tarafından itibar suikastine uğratılmaya çalışılıyoruz. Bolu Belediyesi yeni yönetimi bugüne kadar rant ile anılmamıştır, bugünden sonra da rant ile anılmayacaktır. Biz göreve gelirken bu sözü verdik. Sözümüzün arkasındayız. Bundan sonra da sözümüzün devamı olarak çalışmaya devam edeceğiz. Fakat ne yazık ki bugün özellikle yandaş medyada ‘Bolu Belediyesi karıştı, İttifakta rant çatlağı’ şeklinde haberler yer aldı. Biz bu haberlere dönük Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan’ın talimatı doğrultusunda suç duyurusunda bulunacağız. Çünkü Bolu Belediyesi bugüne kadar rant ile, çıkar ile ya da israf ile anılmadı. Bugünden sonra da anılmayacak” dedi.

“BAŞKANIMIZIN İMAR KONULARINDA HİÇBİR YAPTIRIMI OLMADI”

Belediye Meclis Üyesi İYİ Partili Mansur Şen ile alakalı konuya da değinen Özdemir, “Sayın Belediye Başkanımız Tanju Özcan yıllardır dostluğu bulunan, siyaseten her ne kadar farklı partilerden olsa da, siyasette abi-kardeş ilişkisi bulunan Sayın Mansur Şen’i; ilk icraat olarak yapılan seçimlerin ardından Belediye Başkan Yardımcısı olarak atadı. O günden bugüne kadar da Sayın Mansur Şen de en önemli müdürlüklerimizden biri olarak adlandırabileceğimiz imar müdürlüğümüzün başındaki tek isim olarak görev yaptı. İmar konusuyla ilgili bugüne kadar Bolu Belediyesindeki tek yetkili Sayın Şen idi. Sayın Belediye Başkanımızın imar konularıyla ilgili ne komisyona ne de sorumlu başkan yardımcımız Şen’e yaptırımı söz konusu olmadı. Bu imar komisyonu AK Partili, CHP’li, MHP’li belediye meclis üyelerinden oluşan bir komisyonumuzdur. Bizden önce belediye toplantıları basına kapalıydı, canlı yayın yapılmıyordu. Göreve gelir gelmez ilk işlerimizden bir tanesi herhangi bir şaibe olmasın diye toplantılarımızı sosyal medyalarımızdan canlı yayınlayarak tüm Türkiye’ye açık hale getirilmesi oldu” diye konuştu.

“DENETİM KOMİSYONU EN UFAK BİR ŞAİBE VE ELEŞTİRİDE BULUNMADI”

Önceki yönetimde imar müdürlüğüne parmak iziyle girildiğini belirten Özdemir açıklamasının devamında, “Bize bir atıfta bulunmak isteyenler bunu da yazsınlar. Desinler ki ‘bu yönetim gelmeden önce buraya belirli kişiler girebiliyordu.’ Göreve gelir gelmez yaptıklarımızdan bir tanesi bu müdürlüğü Bolu halkına açmak oldu. İYİ Partili belediye meclis üyelerimizin de bugüne kadar alınan imar komisyonu kararıyla ilgili herhangi bir şerh ve çekimser kararı yoktur. Sayın Şen de buna dahildir. Biz o kadar şeffafız ki herhangi bir şaibe olmasın, bize çamur atılmasın diye biz dedik denetim komisyonu başkanını muhalefetten seçeceğiz. Gelir gelmez ilk yaptığımız konulardan bir tanesi de bu oldu. Denetim Komisyonu Başkanı olarak Sayın Uğur Akbay, diğer birimlerimiz de dahil olmak üzere imar müdürlüğünü de inceledi. İmar müdürlüğünde alınan kararları, atılan bütün imzaları tek tek inceledi. AK Partili Belediye Meclis Üyemiz Uğur Akbay’ın başkanlığındaki denetim komisyonunun şaibeye bulaşmış herhangi bir karar olduğuna dair en ufak eleştirisi en ufak iması dahi bulunmadı. Biz bugün istiyoruz ki ‘ittifakta rant çatlağı’ başlığı atan medyaya AK Partili imar komisyonunda yer alan belediye meclis üyeleri ya da İYİ Partili, Milliyetçi Hareket Partili belediye meclis üyeleri buna tepki göstersin” ifadelerini kullandı.

“DENETLENMEKTEN MEMNUNİYET DUYUYORUZ”

Göreve geldikleri günden beri belediye binasının 5. katını müfettişlere tahsis ettiklerini söyleyen Özdemir, “Göreve geldiğimizden beri müfettişler tarafından denetleniyoruz. Bundan kesinlikle eleştiride bulunmuyoruz, memnuniyet duyuyoruz. Bolu Belediyesinde 45 gün görev yapan bir müfettişimiz vardı, o da geçtiğimiz hafta Cuma günü ayrıldı. Bugüne kadar müfettişler yaptığı incelemelerde imarla ilgili herhangi bir bize yazılı ya da sözlü ‘yanlış yapmışsınız’ şeklinde ne eleştiri ne de uyarısı söz konusu değildir” dedi.

“İLKESEL ANLAMDA BİR ANLAŞMAZLIK”

Mansur Şen ile iki yıl birlikte görev yaptıklarını aktaran Rasim Özdemir açıklamalarında son olarak görev değişikliğine dair ise şunları söyledi: “İmar konularıyla ilgili bir görüş ayrılığı söz konusu değil. İmar müdürlüğünün başındaki tek isim Sayın Mansur Şen ağabeyimizdi. Belediye meclisinden geçen kararların hiçbirinde ne Şen’in ne de diğer İYİ Partili ya da Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinin herhangi bir ret oyu, çekimser oyu yoktur. Sayın Şen’le başkanımızın ilkesel anlamda bir anlaşmazlığı söz konusu olmuştur. Yolları ayırma noktasına geldikten sonra da İYİ Parti yöneticileriyle görüşülmüş ve çok değerli İYİ Parti belediye meclis üyemiz aynı azmanda meclis başkanvekilimiz Sayın Ahmet Yılmaz’ı başkanımız, Sayın Mansur Şen’den boşalacak koltukta görmek istediğini, Sayın Ahmet Yılmaz’la daha uyumlu çalışabileceğini, Sayın Ahmet Yılmaz’ı bu göreve getirmek istediğini söylemiş; fakat ne yazık ki İYİ Partili yöneticilerimiz Sayın Ahmet Yılmaz’ın Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev almasını istememişlerdir. İstememesinin ardından tabi çıkmaz sürece girilmiştir. Ne yazık ki imardaki evraklarımız, imzalarımız birikmiştir. Başkanımız da bu evrakların, işlerin yürümemesi noktasına gelmesinin ardından İYİ Parti İl Başkanını bilgilendirerek çok değerli diğer belediye meclis üyemiz Asuman Şentürk Tekin’i Sayın Mansur Şen’den boşalan koltuğa atamıştır.”