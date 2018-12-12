Haber: BMA

Taşkesti Beldesi’nin en işlek yollarından olan Değirmenyanı mevkinde yol genişletme çalışması kapsamında yapılan köprü çalışmasında sona gelindi. Yapımına kasım ayında başlanan köprü 2019 yılı ocak ayında kullanıma açılacak. Yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyen ve bilgiler alan Taşkesti Belediye Başkanı Efrayim Özdemir; “Köprü yapım çalışmamız tüm hızıyla ilerliyor. Köprünün tamamlanmasından sonra daralan yol genişleyecek ve araçlarımız bu yoldan daha rahat geçiş yapacaklar. Taşkestimize hayırlı olsun” dedi.