Özdemir meclis üyeleriyle köylerİ ziyaret ediyor

Haber: S. Özge Yücel

Bolu Belediyesi tarafından ihtiyaçları giderilen köyleri ziyaret eden CHP’li İl Genel Meclisi üyeleri ve Belediye yöneticilerinden oluşan heyette Bolu Bel Aş müdürü Ali Sarıyıldız’da yer aldı.

MUHTARLARIN VE VATANDAŞLARIN SORUNLARINI DİNLEDİ

Bolu Belediye Başkan yardımcısı Rasim Özdemir, Belediye tarafından yardım yapılan ve ihtiyaçları karşılanan köyleri ziyaret etmeye başladı. Köy muhtarlarının ve vatandaşların sorunlarını dinleyen Başkan yardımcısı Özdemir yaptığı açıklamada köylerin ihtiyaçlarını gidermeye devam edeceklerini söyledi.

KÖYLERİN İHTİYAÇLARI GİDERİLECEK

Yapılan köy ziyaretlerini sosyal medya hesabından paylaşan Bolu Belediye Başkan yardımcısı Rasim Özdemir; ““Orda bir köy var uzakta, O köy bizim köyümüzdür. Gezmesek de tozmasak da O köy bizim köyümüzdür…” dizeleri ile büyüyen bir neslin evlatlarıyız… Artık o uzaktaki köylere biz gidiyoruz. Ama gezmeye-tozmaya değil; Yardım eli uzatmaya, ihtiyaçlarını sırtlanmaya gidiyoruz. Belediye Meclisimizin onayı ile Köylerimizin sesine kulak veriyor, yolunu yolumuz yapıyoruz… İl Genel Meclis Üyeleri Erhan Beykoz ve Erdal Tombak ile birlikte Çobankaya Köyü ve Yakabayat Köyünü ziyaret ettik. Köylerin ihtiyaçlarını ve sıkıntılarını dinledik, evlerine misafir olup hasbıhal ettik. Çobankaya Köyü Muhtarı Mustafa İşlek ve Yakabayat Köyü Muhtarı İbrahim Metyar’a teşekkür ederiz ev sahiplikleri için. Bu iki Köyümüzün ihtiyaçlarını karşıladık. Bütün köylerimizin ihtiyaçlarını en kısa sürede karşılayacağız ve çaylarını içmek üzere tekrardan buluşacağız…” ifadelerine yer verdi.

Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2022, 11:09